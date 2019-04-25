В Иркутской области открылся цех по производству пастеризованного молока и кисломолочной продукции

Цех по производству пастеризованного молока и кисломолочной продукции открылся на базе сельскохозяйственного перерабатывающего снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Витим-Агро» в Киренском районе.

В 2018 году «Витим-Агро» за счет средств федерального и областного бюджетов получил грант в размере 30 млн рублей на развитие материально-технической базы.

На протяжении долгого времени пастеризованное молоко и кисломолочная продукция доставлялись в Киренск из южных районов Иркутской области и других субъектов Российской Федерации. При этом расстояние от областного центра до Киренского района составляет около тысячи километров, железнодорожное сообщение отсутствует.

Новый цех сегодня является единственным предприятием по переработке молока не только в Киренском районе, но и в соседних Катангском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Мамско-Чуйском муниципальных образованиях. Планируется, что на первоначальном этапе предприятие в сутки будет производить 2-3 тонны продукции с последующим наращиванием объемов до 6-8 тонн.