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ПКФ «Станкоcервис»™ ⇒ Производство

Заказчику переданы 2 универсальных токарных станка 1М63Н РМЦ-5000

  • 1М63Н РМЦ-5000 в процессе погрузки
  • 1М63Н РМЦ-5000 в процессе погрузки
  •  © www.stankoservice-rzn.ru

Рязанским производственным предприятием ПКФ «Станкосервис» заказчику были переданы 2 универсальных токарно-винторезных станка модели 1М63Н с расстоянием между центрами (РМЦ) 5 метров.

  • Универсальные токарно-винторезные станоки 1М63Н РМЦ-5000 (станки в процессе консервации)
  • Универсальные токарно-винторезные станоки 1М63Н РМЦ-5000 (станки в процессе консервации)
  •  © www.stankoservice-rzn.ru

Токарно-винторезный станок 1М63Н предназначен для токарных работ в условиях выпуска продукции в относительно небольших количествах или единичного производства.На станке можно выполнять: наружное точение, растачивание, сверление, а также нарезание резьб: метрической, дюймовой, модульной и питчевой.

  •  © www.stankoservice-rzn.ru

Основные технические характеристики 1М63Н РМЦ-5000:

  • Наибольшая длина обрабатываемой заготовки — 5000 мм
  • Максимальный диаметр устанавливаемой детали над станиной — 700 мм
  • Максимальный диаметр обрабатываемой детали над станиной — 630 мм

  • Погрузка станка 1М63Н РМЦ-5000
  • Погрузка станка 1М63Н РМЦ-5000
  •  © www.stankoservice-rzn.ru

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http://www.stankoservice-rzn.ru/offers/tokarnie_stanki/stanok_1m63

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