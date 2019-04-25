Заказчику переданы 2 универсальных токарных станка 1М63Н РМЦ-5000
Рязанским производственным предприятием ПКФ «Станкосервис» заказчику были переданы 2 универсальных токарно-винторезных станка модели 1М63Н с расстоянием между центрами (РМЦ) 5 метров.
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- Универсальные токарно-винторезные станоки 1М63Н РМЦ-5000 (станки в процессе консервации)
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Токарно-винторезный станок 1М63Н предназначен для токарных работ в условиях выпуска продукции в относительно небольших количествах или единичного производства.На станке можно выполнять: наружное точение, растачивание, сверление, а также нарезание резьб: метрической, дюймовой, модульной и питчевой.
Основные технические характеристики 1М63Н РМЦ-5000:
- Наибольшая длина обрабатываемой заготовки — 5000 мм
- Максимальный диаметр устанавливаемой детали над станиной — 700 мм
- Максимальный диаметр обрабатываемой детали над станиной — 630 мм
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