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Агропром и пищевая промышленность

Под Петербургом заработало производство по выращиванию креветок

  •  © metagazeta.ru

В поселке имени Тельмана Тосненского района Ленобласти бизнесмены Кирилл Кириллов и Сергей Бельков запустили производство тихоокеанской креветок.

25 апреля, на акваферму ООО «Северная креветка» прибыли первые 110 тысяч мальков креветки из Таиланда. По словам бизнесменов, креветки подрастут для реализации уже в июне-июле. К концу года объем производства составит около 30 тонн. Инвестиции в проект — 350 млн рублей. Кроме креветок на акваферме бизнесмены планируют выращивать морские огурцы и спаржу, а также разводить австралийского голубого рака. Кириллов и Бельков также намерены создать сеть ресторанов быстрого питания, в которой можно будет приобрести свежую креветку и отведать блюда с морепродуктами. Первые заведения, по словам предпринимателей, могут появиться на трассе Москва — Петербург.

До конца 2019 года компания планирует произвести 30 тонн продукции, а к 2021 году довести объем производства до 100 тонн в год, а через 3-4 года удвоить объемы производства. Помимо креветок на акваферме собираются выращивать морские огурцы, спаржу и голубого австралийского рака.

Подробнее о предприятии по выращиванию креветок.

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https://metagazeta.ru/business/pod-peterburgom-zarabotalo-proizvodstvo-po-vyrashhivaniyu-krevetok/

Ленинградская область, малый и средний бизнес
  • Фабрикантъ Фабрикантъ
    25.04.1916:27:28

    350 млн рублей вложено? Это ж очень много для такого хозяйства. Ничего не перепутали? 30 тонн креветок за год — не такой уж большой объем.

    #1125056
    • Нет аватара alex_uns
      25.04.1917:58:55

      Вот специально дал ссылку на статью где подробно о предприятии написано.

      сделаю выдержку из нее в текст новости.

      «До конца 2019 года компания планирует произвести 30 тонн продукции, а к 2021 году довести объем производства до 100 тонн в год, а через 3-4 года удвоить объемы производства. Помимо креветок на акваферме собираются выращивать морские огурцы, спаржу и голубого австралийского рака.» Источник

      #1125071
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