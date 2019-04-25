Под Петербургом заработало производство по выращиванию креветок

В поселке имени Тельмана Тосненского района Ленобласти бизнесмены Кирилл Кириллов и Сергей Бельков запустили производство тихоокеанской креветок.

25 апреля, на акваферму ООО «Северная креветка» прибыли первые 110 тысяч мальков креветки из Таиланда. По словам бизнесменов, креветки подрастут для реализации уже в июне-июле. К концу года объем производства составит около 30 тонн. Инвестиции в проект — 350 млн рублей. Кроме креветок на акваферме бизнесмены планируют выращивать морские огурцы и спаржу, а также разводить австралийского голубого рака. Кириллов и Бельков также намерены создать сеть ресторанов быстрого питания, в которой можно будет приобрести свежую креветку и отведать блюда с морепродуктами. Первые заведения, по словам предпринимателей, могут появиться на трассе Москва — Петербург.

До конца 2019 года компания планирует произвести 30 тонн продукции, а к 2021 году довести объем производства до 100 тонн в год, а через 3-4 года удвоить объемы производства. Помимо креветок на акваферме собираются выращивать морские огурцы, спаржу и голубого австралийского рака.

Подробнее о предприятии по выращиванию креветок.