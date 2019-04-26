На «Севмаше» заложили плавучий док для ВМФ

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24 апреля в Северодвинске на АО «Производственное объединение «Севмаш» заложили доковый комплекс ДК-4382 для ВМФ России. Доковый комплекс включает в себя малый плавучий док и плавучую энергетическую станцию и предназначен для обслуживания и ремонта глубоководных технических средств.

Закладную доску в «карман» конструкции малого плавучего дока установили начальник Главного управления глубоководных исследований МО РФ вице-адмирал Алексей Буриличев и генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко, а энергетической станции — генеральный директор АО «ЦМКБ «Алмаз» Александр Шляхтенко и специалист-исследователь в/ч 40056 Андрей Рябухин.

— Этот заказ крайне важен и необходим. Надеюсь, что он будет выполнен в срок и с высоким качеством, — отметил начальник Главного управления глубоководных исследований МО РФ вице-адмирал Алексей Буриличев.