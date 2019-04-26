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На Архангельском молочном заводе завершена масштабная реконструкция, которая длилась 10 лет.

640 млн руб. понадобилось для реконструкции предприятия. Результатом ремонта и модернизации стало наличие современных цистерн мощностью 150 тонн молока в день. Практически весь производственный процесс теперь компьютеризирован и выполняется автоматически.

Лаборатория молокозавода приобрела экспресс-анализаторы, позволяющие исследовать молоко по разным показателям за 1 минуту вместо 20. В аппаратном цехе появились новые участки пастеризации, хранения кисломолочной и молочной продукции. Раньше очистка производилась обычным ершиком вручную, сейчас эту работу выполняет автоматизированный комплекс безразборной мойки, аналогов которому в Архангельске нет. Благодаря нововведениям производительность на предприятии поднялась на 40%.