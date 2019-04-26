Российский вклад в индийский эсминец

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20 апреля в Индии на судостроительном заводе «Mazagon Dock Shipbuilders Limited» в Мумбае спущен на воду эсминец «Imphal» — третий корабль проекта 15B.

Спросите, какое это имеет отношение к России? Самое непосредственное! :)

Эсминцы проекта 15B были разработаны при участии специалистов Северного ПКБ, а Балтийский судостроительный завод изготовил и отправил в Индию 4 комплекта гребных валов для всех 4-х эсминцев серии. Следует добавить, что эсминцы типа «Delhi» проекта 15 и типа «Kolkata» проекта 15А также имеют гребные валы российского производства.

Успешное российско-индийское сотрудничество в сфере кораблестроения продолжается!