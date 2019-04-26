Российский вклад в индийский эсминец
20 апреля в Индии на судостроительном заводе «Mazagon Dock Shipbuilders Limited» в Мумбае спущен на воду эсминец «Imphal» — третий корабль проекта 15B.
Спросите, какое это имеет отношение к России? Самое непосредственное! :)
Эсминцы проекта 15B были разработаны при участии специалистов Северного ПКБ, а Балтийский судостроительный завод изготовил и отправил в Индию 4 комплекта гребных валов для всех 4-х эсминцев серии. Следует добавить, что эсминцы типа «Delhi» проекта 15 и типа «Kolkata» проекта 15А также имеют гребные валы российского производства.
Успешное российско-индийское сотрудничество в сфере кораблестроения продолжается!
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26.04.1914:06:35
26.04.1914:15:52