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Экспорт

Российский вклад в индийский эсминец

  •  © Фото из открытых источников

20 апреля в Индии на судостроительном заводе «Mazagon Dock Shipbuilders Limited» в Мумбае спущен на воду эсминец «Imphal» — третий корабль проекта 15B.

Спросите, какое это имеет отношение к России? Самое непосредственное! :)

Эсминцы проекта 15B были разработаны при участии специалистов Северного ПКБ, а Балтийский судостроительный завод изготовил и отправил в Индию 4 комплекта гребных валов для всех 4-х эсминцев серии. Следует добавить, что эсминцы типа «Delhi» проекта 15 и типа «Kolkata» проекта 15А также имеют гребные валы российского производства.

Успешное российско-индийское сотрудничество в сфере кораблестроения продолжается!

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Индия, эсминец, Балтийский завод, Северное ПКБ
  • Нет аватара Юрген
    26.04.1914:06:35

    А еще он вооружен нашими «шинковками», совместными «Брамосами» и РБУ-6000.

    Отредактировано: Юрген~14:06 26.04.19
    #1125316
    • A_SEVER A_SEVER
      26.04.1914:15:52

      Верно, но вооружение на эсминец ещё предстоит поставить, а валы уже стоят.    

      #1125322
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