УТЗ впервые в России изготовил турбину для мусоросжигательных заводов компании РТ-Инвест

Первая из четырех турбин новой серии Уральского турбинного завода (входит в РОТЕК) была передана заказчику — компании РТ-Инвест, строящей современные мусоросжигательные заводы в Московской области. Каждая такая машина, имеющая предустановленную цифровую систему прогностики, в качестве топлива будет использовать бытовые отходы, обеспечивая теплом и электричеством более 250 тысяч жителей Подмосковья.

Создание полностью российской турбины позволяет отказаться от применения дорогостоящего импортного оборудования. Предложенная УТЗ универсальная платформа для данной серии машин дает возможность быстрее и с меньшими затратами вводить в строй новые турбины мощностью до 100 МВт. При этом новая разработка может быть использована не только на объектах утилизации отходов, но и в традиционной энергетике, в составе парогазовых и паросиловых установок

Турбина новой серии с осевым выхлопом получила наименование Кп-77-6,8 (мощность 77 МВт). Эта модель работает с воздушной конденсационной установкой, которая позволяет полностью исключить негативное влияние на водную экосистему прилегающих районов.

«Уже сейчас реальный объем отечественного оборудования на заводах „РТ-Инвест“ будет свыше 60 процентов, вместо ранее утвержденных 50%. Силовой остров, сердце завода, будет полностью изготовлен из российского оборудования. Уральский турбинный завод разработал для проекта „Энергия из отходов“ новую платформу турбин с осевым выхлопом. Сегодня мы приняли первую турбину новой серии — Кп-77-6,8 для завода в Воскресенском районе Московской области. Еще три машины уже изготавливаются и будут установлены на строящихся заводах по переработке отходов в Московской области. Проект позволил разработать турбину, востребованную не только на других объектах энергосистемы России, но и за ее пределами. Наш технологический партнер, компания Hitachi Zosen Inova уже подтвердила свою заинтересованность в закупке этого оборудования для новых проектов за рубежом. Таким образом строительство современных предприятий по обращению с отходами даёт мощный толчок к развитию российских технологий всех уровней, востребованных не только на внутреннем, но и на внешнем рынках» — отметил генеральный директор АО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.