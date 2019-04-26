«Росэлектроника» поставила стекольным заводам термостойкие системы видеонаблюдения

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил термостойкие системы видеонаблюдения двум стекольным заводам в Беларуси и на завод «Красное Эхо» во Владимирской области. Оборудование предназначено для дистанционного контроля технологических процессов, таких как расплав стекла, где температура достигает 1600 °C. Стоимость данного оборудования на треть ниже зарубежных аналогов.

Термостойкие системы видеонаблюдения позволяют контролировать производственный процесс внутри высокотемпературных печей и котлов на предприятиях стекольной, металлургической, топливо-энергетической промышленности, то есть в зонах, где высок риск возникновения нештатных ситуаций, а использование обычных видеосистем невозможно.

Камеры наблюдения защищены от воздействия высоких температур двухконтурным кожухом из нержавеющей стали с водяным охлаждением и продувкой воздухом. Для предотвращения попадания на стекло видеокамеры пыли и пламени пространство перед ним обдувается сжатым воздухом. При возникновении аварийной ситуации система автоматически выводит камеру из высокотемпературной зоны и включает световую и звуковую сигнализацию. Системы видеонаблюдения передают изображение на операторский пульт, а также архивируют видеозапись. При этом аппаратура обеспечивает формирование цветного изображения.