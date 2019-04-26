В Тульской области на предприятии IEK запущено производство гофротруб для подземных кабельных трасс

IEK GROUP модернизировала экструзионное производство на собственном предприятии в Ясногорске Тульской области, а также начала выпуск двустенных гофрированных труб ПНД. В 2018 году Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил компании льготный заём на реализацию этого проекта.

В эксплуатацию введена новая линия по производству двустенных гофротруб ПНД (полиэтилен низкого давления) наиболее востребованных диаметров до 110 мм, включая редко встречающегося на рынке диаметра 40 мм.

Общая стоимость проекта составила 139 млн рублей.

Двустенные гофротрубы используются для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Продукция отличается высокой коррозионной и химической стойкостью, устойчивостью к воздействию влаги, динамическим и статическим нагрузкам, а срок ее службы составляет не менее 50 лет. Наиболее часто двустенные гофрированные трубы применяются при организации систем уличного освещения (на дорогах, в парках).

Кроме того, компания модернизировала существующее экструзионное производство, установив три современных линии по выпуску белого и цветного («дуб», «сосна») кабель-канала серии «Элекор». Кабель-каналы применяются для монтажа информационных и электрических коммуникаций при строительстве и реконструкции жилых и административных зданий. Изделия с текстурой «под дерево» пользуются спросом при строительстве загородных домов. Продукция изготавливается из ПВХ-композиции и предназначена для установки внутри помещений. Срок службы пластиковых кабель-каналов превышает 25 лет.

Модернизация производства и ввод новых линий позволит предприятию ежегодно выпускать около 4 млн погонных метров двустенных гофрированных труб, а также на 10% увеличить объем выпуска цветных кабель-каналов. Основными потребителями двустенной гофротрубы являются подрядные организации «Росавтодора». Цветные кабель-каналы реализуются в розницу: в строительных гипермаркетах и магазинах электротоваров, таких как «220 Вольт». Порядка 10% готовой продукции компания намерена экспортировать в страны ближнего и дальнего зарубежья.

В 2018 году ФРП поддержал компанию и предоставил тульскому проекту 49 млн рублей, еще 21 млн рублей направил Фонд развития промышленности Тульской области.

«Наша компания внедряет современные технологии, инвестирует в развитие производства на территории России, реализует принципы импортозамещения. Поэтому нам важна поддержка со стороны государства. Льготный заем от ФРП позволил в короткие сроки установить на производстве современные высокотехнологичные линии, наладить выпуск новой для нас продукции. С другой стороны, при реализации нашего проекта государство получило инвестиции в регион, а потребители — инновационную качественную продукцию, отвечающую российским и международным стандартам», — рассказал директор производственных комплексов IEK GROUP Роман Рындин.