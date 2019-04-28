Тайное агентство российской экономики

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/TDSXMSn2Dic

В этом выпуске мы поставили перед собой не самую простую задачу — интересно рассказать про структуру, которая не отличается публичностью, результат работы которой крайне сложно визуализировать яркими картинками, но которое выполняет важную функцию государственного развития. Кто-то должен рассказывать про такую работу широкой общественности, и если у нас получилось, то время от времени мы будет делать подобные выпуски с разбором разных российских компаний и корпораций. Приятного просмотра!