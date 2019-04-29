Если экскаватор для работы в стеснённых условиях, то МИНИ. Если мини-экскаватор, то «Моlе»

Нет, не хотелось бы

Нет, уже купил себе

Хочу получить больше информации об этом мини-экскаваторе

Да, хотелось бы приобрести

Больше — не значит лучше.

Есть ситуации, когда только мини-спецтехника спасает положение:

— копание ремонтных ям в гараже;

— демонтажные работы (даже внутри зданий);

— выполнение работ внутри ангаров;

— сверление отверстий для установки заборов и многое другое.

Словом, все те ситуации, когда обычная техника может повредить стену здания или ландшафт участка, заботливо разработанный дизайнером. Или просто не проехать.

Мини-экскаваторы «Моlе» проедут даже в дверной проём.

Клиенты сравнивают разные варианты и в итоге выбирают нас:

— потому что у нас качественные материалы,

— изготовление по оригинальным технологиям (то есть качество не уступает импортной спецтехнике, но гораздо дешевле),

— комплектация любым типом навесного оборудования

— под ваши задачи,

— работаем без посредников,

— мы открыто показываем производство, всем желающим проводим экскурсии по цеху;

— мы сопровождаем клиентов и после сделки, регулярно созваниваемся и уточняем пожелания.

И это далеко не полный перечень причин, по которым клиенты выбирают нас.

Или им приходится идти к нам, столкнувшись с дешёвой, но некачественной спецтехникой.

Мы не будем давать названия фирм, но к нам на производство мини-экскаваторов «Mole» часто приходят владельцы горе-спецтехники с тем, чтобы перекинуть их на наше шасси.

На фото один из них, который и продать не может свою технику, и выкинуть жалко.

Выбирайте качество!

Думайте о будущем!