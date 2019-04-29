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Производство

Если экскаватор для работы в стеснённых условиях, то МИНИ. Если мини-экскаватор, то «Моlе»

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Больше — не значит лучше.

Есть ситуации, когда только мини-спецтехника спасает положение:

— копание ремонтных ям в гараже;

— демонтажные работы (даже внутри зданий);

— выполнение работ внутри ангаров;

— сверление отверстий для установки заборов и многое другое.

Словом, все те ситуации, когда обычная техника может повредить стену здания или ландшафт участка, заботливо разработанный дизайнером. Или просто не проехать.

Мини-экскаваторы «Моlе» проедут даже в дверной проём.

  •  © tpkl.ru

Клиенты сравнивают разные варианты и в итоге выбирают нас:

— потому что у нас качественные материалы,

— изготовление по оригинальным технологиям (то есть качество не уступает импортной спецтехнике, но гораздо дешевле),

— комплектация любым типом навесного оборудования

— под ваши задачи,

— работаем без посредников,

— мы открыто показываем производство, всем желающим проводим экскурсии по цеху;

  •  © tpkl.ru

— мы сопровождаем клиентов и после сделки, регулярно созваниваемся и уточняем пожелания.

И это далеко не полный перечень причин, по которым клиенты выбирают нас.

Или им приходится идти к нам, столкнувшись с дешёвой, но некачественной спецтехникой.

Мы не будем давать названия фирм, но к нам на производство мини-экскаваторов «Mole» часто приходят владельцы горе-спецтехники с тем, чтобы перекинуть их на наше шасси.

  •  © tpkl.ru

На фото один из них, который и продать не может свою технику, и выкинуть жалко.

  •  © tpkl.ru

Выбирайте качество!

Думайте о будущем!

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  • Badassgoliath Badassgoliath
    29.04.1909:07:42

    Когда я смотрю на такую миниатюрную технику, мне вспоминается старый анекдот о лопате с моторчиком. Мол, где вы видели лопату с моторчиком? А тут получается, что вот она.

    #1125979
  • Василий Баранов Василий Баранов
    29.04.1918:29:11

    А, что, положил в рюкзак…   

    Отредактировано: Василий Баранов~18:29 29.04.19
    #1126074
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