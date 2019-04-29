Если экскаватор для работы в стеснённых условиях, то МИНИ. Если мини-экскаватор, то «Моlе»
Опрос: Хотели бы вы приобрести себе новый мини-экскаватор-погрузчикДля участия в опросе вам нужно войти на сайт
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Больше — не значит лучше.
Есть ситуации, когда только мини-спецтехника спасает положение:
— копание ремонтных ям в гараже;
— демонтажные работы (даже внутри зданий);
— выполнение работ внутри ангаров;
— сверление отверстий для установки заборов и многое другое.
Словом, все те ситуации, когда обычная техника может повредить стену здания или ландшафт участка, заботливо разработанный дизайнером. Или просто не проехать.
Мини-экскаваторы «Моlе» проедут даже в дверной проём.
Клиенты сравнивают разные варианты и в итоге выбирают нас:
— потому что у нас качественные материалы,
— изготовление по оригинальным технологиям (то есть качество не уступает импортной спецтехнике, но гораздо дешевле),
— комплектация любым типом навесного оборудования
— под ваши задачи,
— работаем без посредников,
— мы открыто показываем производство, всем желающим проводим экскурсии по цеху;
— мы сопровождаем клиентов и после сделки, регулярно созваниваемся и уточняем пожелания.
И это далеко не полный перечень причин, по которым клиенты выбирают нас.
Или им приходится идти к нам, столкнувшись с дешёвой, но некачественной спецтехникой.
Мы не будем давать названия фирм, но к нам на производство мини-экскаваторов «Mole» часто приходят владельцы горе-спецтехники с тем, чтобы перекинуть их на наше шасси.
На фото один из них, который и продать не может свою технику, и выкинуть жалко.
Выбирайте качество!
Думайте о будущем!
29.04.1909:07:42
29.04.1918:29:11