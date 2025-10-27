Завод «Силант» начинает производство новых дизельных вилочных погрузчиках грузоподъемностью 5 тонн, уровень локализации которых составляет 80%.

В 2026 году планируется выпуск более тысячи вилочных погрузчиков, что позволит увеличить долю российских машин на рынке до 10%. Для достижения этой цели на территории ЧЗСА строится новый сборочный цех.

Первый вилочный погрузчик отечественного производства «Силант» (ПД 5,0), разработанный компанией «Априорные решения машин», включен в лонг-лист премии «Лучший промышленный дизайн России». Машина производится на Чебоксарском заводе силовых агрегатов (входит в Ассоциацию «Росспецмаш»).

ЧЗСА сообщает, что «Силант» способен составить серьезную конкуренцию на рынке РФ и занять на нем до 50% в сегменте грузоподъемности 5 тонн.

Локализация моделей «Силант» на данный момент достигла 80%. На сегодня 99% аналогичных машин на рынке страны — зарубежного производства.

Погрузчики «Силант» ПД 5.0 с грузоподъемностью 5 тонн имеют дизельный двигатель ММЗ (Минский моторный завод) мощностью до 57 кВт, рабочим объемом около 4600 см³ (и часто 4 цилиндра, а также следующие характеристики: высота подъема до 3 м, скорость до 26 км/ч и собственный вес около 8 тонн.

Вилочные дизельные погрузчики СИЛАНТ ПД50 разработаны для пользователей с интенсивным режимом работы, для которых важны надёжность, низкая стоимость владения и отсутствие потерь времени на простои. Погрузчики надёжны и производительны в эксплуатации и удобны в обслуживании.

Грузоподъёмность модели: 5000 кг при центре груза тяжести 600мм

Диапазон доступных мачт: 3000мм — 6000мм

Гарантия: 24 месяца или 3000 моточасов

