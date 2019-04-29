В Уралэлектромеди повысили эффективность резки металла на 20%

На «Производство стальных конструкций» (ПСК) АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) поступил в эксплуатацию современный ленточнопильный станок отечественного производства. Он работает в автоматическом режиме и позволяет в два раза быстрее выполнять резку металла различной конфигурации, чем аналогичное оборудование цеха.

— В связи с большим объемом заказов мы приняли решение интенсифицировать рабочий процесс с помощью нового ленточнопильного станка с автоматизированной резкой. Агрегат поступил к нам еще две недели назад. В данный момент завершена его пуско-наладка, — отметил начальник ПСК Андрей Мысляев.

Новый станок установлен на поворотной платформе, что удобно при эксплуатации — позволяет резать металл под разным углом. Станок оснащен узлом автоматической подачи, а также порталом и пильной рамой, которая перемещается по порталу. Механизмами агрегата управляет автоматизированная система Siemens.

Машина выполняет резку любых металлических изделий: балку, профиль, швеллер, уголок и многое другое. Станок может производить резку заготовок из цветных металлов, нержавеющей и легированной стали и чугуна. Прокат с маленьким сечением можно резать пачками.

На портале агрегата установлены датчики, которые регулируют скорость и направление металла. Работнику достаточно ввести в сенсорную панель данные, где указать размеры распиловки по ширине, длине и радиусу.

В ближайшее время подразделение приступит к изготовлению металлоконструкций, которые будут использоваться в третьей очереди цеха электролиза меди АО «Уралэлектромедь», а также конструкций для плавильного отделения металлургического цеха «Святогора» (предприятие металлургического комплекса УГМК, г. Красноуральск).