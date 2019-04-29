Сегодня я выехал на фотоохоту вдоль Южной бухты Севастополя, и сейчас я Вам расскажу и покажу какие изменения появились в этой части города.



Морской буксир "Сергей Балк" в достройке. Фото из архива В.Никифорова

© Фото из открытых источников

Итак начнём движение с конца бухты Южная. Первым что бросается в глаза — большая плавучая конструкция, расскрашенная в российский триколор. Она появилась здесь недавно. Это плавучий кран ПК-12050 Черноморского флота, который был списан и ожидает утилизации.



Плавучий кран "ПК-12050" проекта 771. В 1961 году вошел в состав ВМФ. Подчинение - 205 отряд судов обеспечения. Базирование - Севастополь. Фото из архива В.Никифорова

© Фото из открытых источников

В силу своих внушительных размеров, кран хорошо виден со всех сторон, например, из окон прилегающих домов и из общественного транспорта.



Плавучий кран "ПК-12050" проекта 771. В 1961 году вошел в состав ВМФ. Подчинение - 205 отряд судов обеспечения. Базирование - Севастополь. Фото из архива В.Никифорова

© Фото из открытых источников

Судно верой и правдой прослужило Отечеству 57 лет, выполнив огромное количество задач. Теперь оно готовится стать источником металла для новых кораблей и судов флота России.

Так же на отстой поставлен списанный плавпричал, который станет мишенью на учениях ВМФ.





© Фото из открытых источников

Отойдя от смотровой площадки я обнаружил, что лестничный спуск с площади Ушакова закрыт на ремонт.



Лестничный спуск с площади Ушакова в сторону вокзалов закрыт на ремонт.

© Фото из открытых источников



Лестничный спуск с площади Ушакова в сторону вокзалов закрыт на ремонт. Паспорт объекта.

© Фото из открытых источников



Лестничный спуск с площади Ушакова в сторону вокзалов закрыт на ремонт.

© Фото из открытых источников

Погода была очень приятная, на улице тепло, город зеленеет. Посмотрите, как гармонично вписываются вспомогательные и гидрографические суда Черноморского флота России в краски природы.

Воспитанники севастопольской мореходной школы старательно работают вёслами на новеньком яле.





© Фото из открытых источников

В центре бухты расположен судоремонтный завод «Персей», который сейчас достраивает новейший морской буксир «Сергей Балк» в интересах Черноморского флота.



Морской буксир "Сергей Балк" в достройке. Фото из архива В.Никифорова

© Фото из открытых источников

Следует отметить что досторойка идёт очень медленно, ведь буксир был доставлен в Севастополь 16.07.2018 г. с полностью сформированным корпусом, надстройкой и установленными механизмами. Однако, изменения всё равно есть. Недавно на мачту судна стали устанавливать системы спутниковой связи.



Морской буксир "Сергей Балк" в достройке. Фото из архива В.Никифорова

© Фото из открытых источников

Кроме этого производится наладка работы судового крана-манипулятора.



Морской буксир "Сергей Балк" в достройке. Фото из архива В.Никифорова

© Фото из открытых источников

Параллельно, в интересах береговой охраны, на «Персее» достраивается ПСКР «Балаклава».



ПСКР "Балаклава" в достройке. Фото из архива В.Никифорова

© Фото из открытых источников

Напротив судоремонтных заводов у причала стоит выведенный из состава флота малый противолодочный корабль на подводных крыльях «Владимирец». Несколько лет он просто стоял у стенки. Ходили слухи что из него хотят сделать музей для международного детского лагеря «Артек». Однако сейчас происходит разоружение корабля: демонтированы носовая артиллерийская установка АК-176 и кормовая зенитная артиллерийская установка АК-630.



МПК "Владимирец" без АУ АК-176. Фото из архива В.Никифорова

© Фото из открытых источников



МПК "Владимирец" без АУ АК-176. Фото из архива В.Никифорова

© Фото из открытых источников



МПК "Владимирец" без АУ АК-630. Фото из архива В.Никифорова

© Фото из открытых источников



МПК "Владимирец" без АУ АК-630. Фото из архива В.Никифорова

© Фото из открытых источников



МПК "Владимирец". Торпедные аппараты пока на штатных местах. Фото из архива В.Никифорова

© Фото из открытых источников



МПК "Владимирец". Торпедные аппараты пока на штатных местах. Фото из архива В.Никифорова

© Фото из открытых источников

Следовательно, никакого музея не будет - МПК «Владимирец» будет утилизирован.

Проходя вдоль «Телефонной» стенки, можно увидеть один из севастопольских паромов, который пока не эксплуатируется.



Паром "Адмирал Лазарев"

© Фото из открытых источников

У входа в Южную бухту просматривается территория Севморзавода, который занимается строительством 2-х плавкранов: ПК-400 «Севастополь» и ПК-700. Не смотря на то что строительство идёт низкими темпами (в советские времена понтон собирался за 2 месяца), а ПК-700 не строится вовсе — в ближайшее время будет спущен на воду понтон плавкрана «Севастополь», так как формирование корпуса судна полностью завершено.



Плавкран "Севастополь" готовится к спуску на воду. Фото из архива В.Никифорова

© Фото из открытых источников

Ну и на десерт, в центре города, на Синопской лестнице, установили новые часы. Получилось весьма оригинально, время показывают верно.



Часы на Синопской лестнице. Фото из архива В.Никифорова

© Фото из открытых источников



Часы на Синопской лестнице. Фото из архива В.Никифорова

© Фото из открытых источников

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