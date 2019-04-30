С 2012 года на вооружение поступило более 80 кораблей и катеров. Публикуем список:

23 апреля 2019 года на торжественном мероприятии в Санкт-Петербурге по случаю закладки новых боевых кораблей сообщено, что с 2012 года по настоящее время на вооружение передано более 80 кораблей и катеров, и в их числе три ракетные подводные лодки стратегического назначения. Данное заявление вызвало интересные дискуссии и обсуждения в общественных кругах, так как многие считают, что данная цифра завышена. В этой связи будет интересно рассмотреть пополнение нашего ВМФ с 2012 года и убедиться, действительно ли наш флот принял в состав более 80 боевых единиц.

Для начала отдельно необходимо отметить, что достаточно часто многие аналитики и эксперты в военной области, анализируя обновление нашего флота, берут в расчет только крупные боевые корабли и подводные лодки, ну предположим все, что имеет водоизмещение от 1000 тонн и выше, обосновывая это тем, что только эти единицы в состоянии решать задачи в дальней морской зоне и представлять серьезную угрозу для противника. Кроме того, часто забывают о кораблях и катерах специального назначения. Это в корне не верно, так как каждая боевая единица, начиная от катера, имеет свой круг решаемых задач и предназначение. Более того, боевой единицей ВМФ считается корабль/катер, зачисленный в состав ВМФ приказом ГК ВМФ, ему придается боевое знамя — флаг ВМФ ( Андреевский) и данная единица зачисляется в состав того или иного соединения/подразделения с постоянным пунктом базирования. Потому не брать в расчет, предположим, патрульные/противодиверсионные или десантные катера является глубокой ошибкой. Далее приведён список кораблей и катеров всех проектов переданных в состав ВМФ России с 01.01.2012 года по настоящее время (ограничимся датой 23.04.2019 — на момент оглашения цифры):

1).РПКСН К-535 «Юрий Долгорукий» проекта 955 — принят в состав СФ в 2012 году.

2). РПКСН К-550 «Александр Невский» проекта 955 — принят в состав ТОФ в 2013 году.

3). РПКСН К-551 «Владимир Мономах «проекта 955 — принят в состав ТОФ в 2014 году.

4). АПКР К-560 «Северодвинск» проекта 885 — принят в состав СФ в 2013 году.

5). ДЭПЛ Б-260 «Новороссийск» проекта 06363 — принята в состав ЧФ в 2014 году.

6). ДЭПЛ Б-237 «Ростов-на-Дону» проекта 06363 — принята в состав ЧФ в 2014 году.

7). ДЭПЛ Б-262 «Cтарый Оскол» проекта 06363 — принята в состав ЧФ в 2015 году.

8). ДЭПЛ Б-265 «Краснодар» проекта 06363 — принята в состав ЧФ в 2015 году.

9). ДЭПЛ Б-268 «Великий Новгород» проекта 06363 — принята в состав ЧФ в 2016 году.

10). ДЭПЛ Б-271 «Колпино» проекта 06363 — принята в состав ЧФ в 2016 году.

11). Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» проекта 22350 — принят в состав СФ в 2018 году.

12). Фрегат «Адмирал Григорович» проекта 11356 — принят в состав ЧФ в 2016 году.

13). Фрегат «Адмирал Эссен» проекта 11356 — принят в состав ЧФ в 2016 году.

14). Фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356 — принят в состав ЧФ в 2017 году.

15). Корвет «Бойкий» проекта 20380 — принят в состав БФ в 2013 году.

16). Корвет «Стойкий» проекта 20380 — принят в состав БФ в 2014 году.

17). Корвет «Совершенный» проекта 20380 — принят в состав ТОФ в 2017 году.

18). Корвет «Громкий» проекта 20380 — принят в состав ТОФ в 2018 году.

19). Ракетный корабль «Дагестан» проекта 11661К — принят в состав КФЛ в 2012 году.

20). Патрульный корабль «Василий Быков» проекта 22160 — принят в состав ЧФ в 2018 году.

21). Малый ракетный корабль «Град Свияжск» проекта 21631 — принят в состав КФЛ в 2013 году.

22). Малый ракетный корабль «Углич» проекта 21631 — принят в состав КФЛ в 2013 году.

23). Малый ракетный корабль «Великий Устюг» проекта 21631 — принят в состав КФЛ в 2014 году.

24). Малый ракетный корабль «Серпухов» проекта 21631 — принят в состав ЧФ в 2015 году. С 2016 года службу несет в составе БФ.

25). Малый ракетный корабль «Зеленый Дол» проекта 21631 — принят в состав ЧФ в 2015 году. С 2016 года службу несет в составе БФ.

26). Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» проекта 21631 — принят в состав ЧФ в 2018 году.

27). Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» проекта 21631 — принят в состав ЧФ в 2018 году.

28). Малый ракетный корабль «Мытищи» проекта 22800 — принят в состав БФ в 2018 году.

29).Малый артиллерийский корабль «Махачкала» проекта 21630 — принят в состав КФЛ в 2012 году.

30). Морской тральщик «Александр Обухов» проекта 12700 — принят в состав БФ в 2016 году.

31). Морской тральщик «Иван Антонов» проекта 12700 — принят в состав ЧФ в 2018 году.

32). Средний разведывательный корабль «Юрий Иванов» проекта 18280 — принят в состав СФ в 2014 году.

33). Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» проекта 18280 — принят в состав ЧФ в 2018 году.

34). Большой десантный корабль «Иван Грен» проекта 11711 — принят в состав СФ в 2018 году.

35). Десантный катер на воздушной каверне «Иван Карцов» проекта 21820 — принят в состав ТОФ в 2014 году.

36). Десантный катер на воздушной каверне «Мичман Лермонтов» проекта 21820 — принят в состав БФ в 2014 году.

37). Десантный катер на воздушной каверне «Денис Давыдов» проекта 21820 — принят в состав БФ в 2014 году.

38). Десантный катер на воздушной каверне «Лейтенант Римский-Корсаков» проекта 21820 — принят в состав БФ в 2014 году.

39). Десантный катер на воздушной каверне «Д-199 «проекта 11770 — принят в состав ЧФ в 2014 году.

40). Десантный катер на воздушной каверне «№-746 «( по б/н) проекта 11770 — принят в состав КФЛ в 2013 году.

41). Десантный катер на воздушной каверне ( предварительно № 722) проекта 11770 — принят в состав КФЛ в 2013 году.

42). Противодиверсионный катер «П-680» проекта 12150А — принят в состав БФ в 2013 году.

43). Противодиверсионный катер «П-679» проекта 12150А — принят в состав БФ в 2013 году.

44). Противодиверсионный катер П-191 «Кадет» проекта 21980 — принят в состав ЧФ в 2012 году.

45). Противодиверсионный катер П-349 «Суворовец» проекта 21980 — принят в состав ЧФ в 2012 году.

46). Противодиверсионный катер П-350 «Курсант Кировец» проекта 21980 — принят в состав ЧФ в 2013 году.

47). Противодиверсионный катер П-355 «Юнармеец Крыма» проекта 21980 — принят в состав ЧФ в 2014 году.

48). Противодиверсионный катер П-424 «Кинель» проекта 21980 — принят в состав ЧФ в 2014 году.

49). Противодиверсионный катер «П-433» проекта 21980 — принят в состав ЧФ в 2017 году.

50). Противодиверсионный катер П-351 «Юнармеец Каспия» проекта 21980 — принят в состав КФЛ в 2013 году.

51). Противодиверсионный катер «Юнармеец Татарстана» проекта 21980 — принят в состав КФЛ в 2018 году.

52). Противодиверсионный катер П-340 «Юнармеец Заполярья» проекта 21980 — принят в состав СФ в 2016 году.

53). Противодиверсионный катер П-421 «Юнармеец Беломорья» проекта 21980 — принят в состав СФ в 2016 году.

54). Противодиверсионный катер П-430 «Валерий Федянин» проекта 21980 — принят в состав СФ в 2017 году.

55). Противодиверсионный катер П-429 «Сергей Преминин» проекта 21980 — принят в состав СФ в 2017 году.

56). Противодиверсионный катер П-377 проекта 21980 — принят в состав ТОФ в 2013 году.

57). Противодиверсионный катер П-420 «Юнармеец Приморья» проекта 21980 — принят в состав ТОФ в 2014 году.

58). Противодиверсионный катер П-417 «Юнармеец Камчатки» проекта 21980 — принят в состав ТОФ в 2014 году.

59).Противодиверсионный катер П-431 «Юнармеец Чукотки» проекта 21980 — принят в состав ТОФ в 2017 году.

60). Противодиверсионный катер проекта 21980 ( зав. № 8006) — принят в состав ТОФ в 2018 году.

61). Противодиверсионный ( десантно-штурмовой) катер «П-274» проекта 03160 — принят в состав ЧФ в 2015 году.

62). Противодиверсионный ( десантно-штурмовой) катер «П-275» проекта 03160 — принят в состав ЧФ в 2015 году.

63). Противодиверсионный ( десантно-штурмовой) катер «П-276» проекта 03160 — принят в состав ЧФ в 2015 году.

64). Противодиверсионный ( десантно-штурмовой) катер П-280 «Юнармеец Балтики» проекта 03160 — принят в состав БФ в 2015 году.

65). Противодиверсионный ( десантно-штурмовой) катер П-281 проекта 03160 — принят в состав БФ в 2015 году.

66). Противодиверсионный ( десантно-штурмовой) катер П-344 проекта 03160 — принят в состав БФ в 2015 году.

67). Противодиверсионный ( десантно-штурмовой) катер П-845 проекта 03160 — принят в состав ЧФ в 2015 году.

68). Противодиверсионный ( десантно-штурмовой) катер П-838 проекта 03160 — принят в состав ЧФ в 2015 году.

69). Противодиверсионный ( десантно-штурмовой) катер П-413 проекта 03160 — принят в состав ЧФ в 2017 году.

70). Противодиверсионный ( десантно-штурмовой) катер П-425 проекта 03160 — принят в состав ЧФ в 2017 году.

71). Противодиверсионный ( десантно-штурмовой) катер «П-345» проекта 03160 — принят в состав БФ в 2015 году.

72). Противодиверсионный ( десантно-штурмовой) катер П-415 «Георгий Потехин» проекта 03160 — принят в состав БФ в 2017 году.

73). Противодиверсионный ( десантно-штурмовой) катер № 659 проекта 03160 — принят в состав БФ в 2018 году.

74). Десантно-штурмовой катер «Д-308» проекта 02510 — принят в состав СФ в 2018 году.

75). Десантно-штурмовой катер «Д-2110» проекта 02510 — принят в состав СФ в 2018 году.

76). Десантно-штурмовой катер «Д-655» проекта 02510 — принят в состав ЧФ в 2018 году.

77). Десантно-штурмовой катер «Д-296» проекта 02510 — принят в состав ЧФ в 2015 году.

78). Быстроходный патрульный катер «РК-2173» проекта А-149-1 — принят в состав КФЛ в 2015 году.

79). Быстроходный патрульный катер проекта А-149-1 — принят в состав ЧФ в 2013 году.

80). Быстроходный патрульный катер «П-834» проекта IC16MII — в 2013 году вошел в состав ЧФ.

81). Быстроходный патрульный катер «П-835» проекта IC16MII — в 2013 году вошел в состав ЧФ.

Как видим, фактически с 2012 года ВМФ России действительно принял в состав своих соединений не менее 80 новых боевых единиц. Также стоит отметить, что по предварительным данным в состав ВМФ России уже передано не менее 6 десантно-штурмовых лодок проекта 02800 типа «Тавр», которые в свою очередь действуют как самостоятельно, так и являясь штатной единицей новых патрульных кораблей проекта 22160. На ближайшую перспективу до конца 2019 года, по сообщениям МО РФ, в состав ВМФ планируется передать не менее 15 боевых единиц. В их числе фрегат проекта 22350, ПК проекта 22160, МРК проекта 21631 и 22800, ПЛ проекта 06363, АПЛ проектов 955А и 885, МТЩ проекта 12700, ПКА проекта 03160 и 02510 а также ПРДКА проекта 21980 типа «Грачонок».

Артем Балабин. Апрель 2019.