Как создаются корабли на СЗ «Адмиралтейские верфи»

На целый километр вдоль Невы растянулось одно из старейших предприятий России. Адмиралтейские верфи (г. Санкт-Петербург) основал еще Петр Великий, и до сих пор здесь еще строят корабли. Журналисты канала Piter.TV побывали на этом судостроительном предприятии и увидели полный цикл создания кораблей. От себя добавлю, по ссылке также можно посмотреть интересное видео, которое сняли на заводе журналисты.

В 1704 Петр написал в своем путевом дневнике: «В 5-й день заложили Адмиралтейский дом и были в остерии и веселились, длина 200 сажен, ширина 100 сажен». С того момента предприятие Адмиралтейские верфи имело разные имена, но чтобы не происходило, работы на нем не прекращались.

Сначала здесь создавали небольшие парусные суда, позднее на воду стали сходить фрегаты и канонерские лодки. Потом Новое Адмиралтейство было переоборудовано и в 1873 году на свет появился первый российский броненосец «Петр Великий».

Через пару лет здесь собрали и первый отечественный стальной корабль «Рында». На Адмиралтейских верфях делали не только военные суда, но и гражданские корабли.

Когда мы говорим об истории нашего предприятия, то такими яркими звездами является галерный флот Петра первого, это броненосные корабли 18 века и крейсер «Аврора». Этот корабль уже давно является историческим артефактом города, с очень непростой судьбой. Сейчас «Аврора» является лицом города, естественно там все связано с историей, все перевели в песни и в стихи.

Сегодня предприятие уже несколько десятилетий является центром неатомного судостроения. Работаем на усиление нашего морского флота, серией подводных лодок обеспечиваем черноморский флот, сегодня мы занимаемся задачей строительства очередной серии подводных лодок 636 проекта для тихоокеанского морского флота, и двух подводных лодок типа Лада 677 проекта.

За три века существования на предприятии было построено 2700 кораблей и судов разных классов. Среди них и те, что стали ключевыми в истории нашей страны. Первый в мире атомный ледокол «Ленин» и более 300 подводных лодок различных проектов, не имеющих аналогов. А также, уникальные исследовательские и глубоководные аппараты, крупнейшие танкеры, первые русские пароходы, крейсеры и линкоры.

На территории в 55 ГА располагается целый город в городе. Здесь осуществляется полный цикл судостроения: от стадии формирования корпуса судна, до послепродажного обслуживания.

Адмиралтейские верфи — современное многопрофильное предприятие, производственные мощи включают в себя 2 открытых наклонных стапеля, 5 крытых эллингов и 2 плавучих дока, что позволяет строить современные корабли и суда дедвейтом до 70 000 тонн. На предприятии действуют корпусное, сборочно-сварочное, машиностроительное, достроечное и стапельно-сдаточное производства.

Производственные мощности и технологическое оснащение позволяют верфям строить суда, отвечающие всем современным международным требованиям безопасности.

Любой корабль начинается с заготовки металла. Его тут тщательно чистят, шлифуют, покрывают антикоррозийной краской. Потом из металла вырезают детали нужной формы. Современное оборудование позволяет все эти процессы делать за считанные часы.

Потом листы металла гнут и сваривают в огромные блоки. Каждый из блоков проходит тщательную проверку на герметичность швов и гидравлические испытания. Создается имитация реальной нагрузки, чтобы проверить собранную конструкцию.

Адмиралтейские верфи — это флагман неатомного судостроения.Обладая колоссальным опытом строительства, и атомных, и неатомных подводных лодок, здесь выработана определенная технология. Также многое решают кадры, ведь сварить корпус — это задача номер один, поскольку это определяет безопасность экипажа, и в дальнейшем жизни людей.

Меняется время, меняются не только люди, меняются технологии и подход, производство и проектирование подводных лодок. С тех пор, как мы стали называться центром неатомного судостроения, наши коллеги, наши друзья проектанты работают над созданием новых современных подводных лодок, с учетом новых технологий, с новыми задачами, которые поставлены перед ними. Увеличение рабочей глубины погружение, увеличение скорости. Новых комплектующих: цифровая техника, которая вводится на корабле, это уже сегодняшний день.