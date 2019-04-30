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Aurus полностью рассекретил кабриолет для парада Победы

©Видео с youtube.com

За 10 дней до парада Победы Aurus представил новый кабриолет — четвертую модель после седана и лимузина Senat, а также минивэна Arsenal. Новинка, которая не получила собственное название, пришла на смену кабриолетам ЗИЛ. Автомобиль построен на Единой модульной платформе ФГУП НАМИ, однако его дорожный просвет на 20 мм ниже, передает корреспондент Autonews.ru с презентации модели.

Кабриолет оснащен гибридной силовой установкой, которая включает в себя 4,4-литровый бензиновый турбомотор V8 мощностью 600 л. с. и электродвигатель. Точно такой же агрегат установлен на седане и лимузине. Он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой KATE российского производства, а тягу на колеса передает система постоянного полного привода.

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  • https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/1010xH/media/img/7/44/755565549670447.jpg
  •  © s0.rbk.ru

От седана у парадного кабриолета также заимствована фронтальная часть, по которой можно узнать все автомобили семейства Aurus. Но все, что находится дальше передней стойки, претерпело значительные изменения. У кабриолета две двери увеличенной длины для облегчения посадки на задние сиденья и мягкая складная крыша оригинальной конструкции.Кабриолет также оснащен специальным оборудованием, которое позволяет проводить торжественные мероприятия. В машине установлены дополнительный поручень и стойка с микрофонами для усиления голоса командующего парадом.

У кабриолета Aurus предусмотрен специальный парадный режим движения, в котором его скорость ограничена 20 км/ч, а работа подвесок и трансмиссии становится максимально мягкой для наиболее плавного движения по брусчатке Красной площади.

Руководитель проекта «Парадный автомобиль Aurus» ФГУП НАМИ Александр Лебедев пояснил Autonews.ru, что серийный вариант будет существенно отличаться от версий для парада Победы. При этом представитель ФГУП НАМИ точных сроков вывода новинки на рынок не назвал.

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https://www.autonews.ru/news/5cc7181d9a7947aaec34d811?ruid=uUjlA1uOELxwtzE7AwxaAg==&from=from_main

Аурус
  • Е.Юрий Е.Юрий
    30.04.1913:51:37

    Вот так ЗИЛ тащил, тащил и вытащил нас к новой эре отечественного автомобилестроения — спасибо ему. Вот этой новой машинке и надо дать имя Победа — причем на русском языке.

    Отредактировано: Е.Юрий~14:45 30.04.19
    #1126193
  • Jonatan01 Jonatan01
    30.04.1917:02:58

    Надо будет такой прикупить для поездок по Крыму…

    #1126233
  • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
    30.04.1918:02:31

    Да, на такой бы и с ветерком…      

    З.Ы. Видел её вчера вживую. Классная!   

    #1126241
  • Нет аватара Захарка
    30.04.1918:10:57

    Шикарный модельный ряд получился, а кабриолет за счет пропорций — вообще улетный.

    #1126244
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