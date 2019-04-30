Резидент СП создает на Камчатке крупнейший порт для обслуживания грузов Севморпути

Компания «Терминал Сероглазка» (входит в рыбопромышленный холдинг НОРЕБО) создает на территории Петропавловска-Камчатского комплекс для обслуживания рыбопромысловых судов, организации перевалки рефрижераторных и сухих контейнерных грузов, в том числе Северным морским путём. Проект стоимостью 2,2 млрд рублей реализуется по соглашению об инвестиционной деятельности в свободном порту Владивосток с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и рассчитан на создание до 300 рабочих мест.

До 2027 года резидент СПВ намерен создать на Камчатке второй по объемам перевалки контейнерных грузов терминал мощностью до 1 000 000 тонн в год. В этих целях поэтапно будут введены в эксплуатацию новый современный холодильный комплекс, оборудованный стеллажной системой хранения, с автоматизированным учетом и распределением продукции и площадка для подключения рефрижераторных контейнеров. Общая емкость рефрижераторных мощностей — 20 000 тонн.

В рамках проекта приобретена спецтехника, построены и реконструированы причальные сооружения протяженностью 522 погонных метра с глубинами до 14 метров.

«На сегодняшний день мы уже ввели в эксплуатацию первую очередь холодильника, обустроили площадку для технологического накопления рефрижераторных контейнеров, продолжаем строительство и проектирование, — рассказывает генеральный директор ООО „Терминал Сероглазка“ Владимир Вальтер. — В результате, будут созданы условия для снижения цен на предоставляемые услуги и доставку рыбной продукции на российский рынок. Мы стремимся расширить спектр услуг и улучшить качество».

Инвестор нацелен на удовлетворение потребностей предприятий рыбопромышленной отрасли Камчатского края и Дальневосточного федерального округа в комплексном обслуживании рыбопромысловых судов во время стоянки в порту, а также в рефрижераторных перевозках готовой рыбной продукции, минуя существующую в настоящее время необходимость ее перевалки в портах Южной Кореи и Китая.