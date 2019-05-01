Прибытие отряда кораблей Тихоокеанского флота России в Китай
Российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2019» официально стартовали в Китае, сообщает в понедельник отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.
«Сегодня в китайском порту Циндао… прошла официальная церемония открытия двустороннего российско-китайского военно-морского учения «Морское взаимодействие-2019», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на церемонию открытия прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота — ракетный крейсер «Варяг», большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», корвет «Совершенный», большой десантный корабль «Ослябя», спасательное судно «Игорь Белоусов» и средний морской танкер «Иркут» и ДЭПЛ проекта 877. Церемония прошла в штабе базы ВМС Китая. В ней приняли участие заместитель Главнокомандующего ВМФ адмирал Александр Витко и заместитель командующего ВМС Китая вице-адмирал Цю Яньпэн, которые осуществляют общее руководство учением. Береговая часть учения пройдёт 29 и 30 апреля. Практические действия в море корабли двух стран отработают в период с 1 по 4 мая.
01.05.1918:21:38