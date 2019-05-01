Прибытие отряда кораблей Тихоокеанского флота России в Китай

Российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2019» официально стартовали в Китае, сообщает в понедельник отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

«Сегодня в китайском порту Циндао… прошла официальная церемония открытия двустороннего российско-китайского военно-морского учения «Морское взаимодействие-2019», — говорится в сообщении.