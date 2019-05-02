Новые модели полуприцепов от российских компаний



Полуприцеп трехосный модель 846398

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В июне 2018 года машиностроительный завод «Титан», производящий прицепную технику под брендом «ТИТАН», надстройки на шасси грузовых автомобилей, запасные части, а также оказывающий услуги по модернизации автотехники, разработал и запустил в производство трехосные полуприцепы-зерновозы модели «846398» с объемом кузова 62,7 м.куб. и грузоподъемностью 39,5 тонн, которые предназначены для транспортировки сыпучей сельхозпродукции.

Характеристики полуприцепа-зерновоза модели «846398»:

Оси L1 (12 тонн), подвеска зависимая пневматическая с одной подъемной осью.

Полная разрешенная масса — 39 500 кг, снаряженная масса-7 900 кг.

Внутренний размер платформы 13590×2430×1700 мм, объем кузова- 56,1м.куб.

Рама сварная, изготовлена из стали 10ХСНД.

Крестообразные стяжки внутри кузова съемные, тент-каркас, тент, сматывающее устройство, площадка с балконом и лестница для обслуживания тента.

Седельно-сцепное устройство (ССУ) -высота 1350 мм, Максимальная масса на ССУ- 12 500 кг, максимальная масса на каждую ось- 9000 кг.



полуприцеп-тяжеловоз УЗСТ 9174-033В3

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В марте 2019 года Уральский завод спецтехники, выпускающий более 300 моделей спецтехники, представил новую трехосную модель полуприцепа тяжеловоза высокорамного марки УЗСТ 9174-033В3 с полной массой 55 тонн, грузоподъемностью 42 тонны (ранее завод выпускал модель полуприцепа-тяжеловоза УЗСТ 9174-33В3 с полной массой 60 тонн, грузоподъемностью 45 тонн и максимальной скоростью при максимальной нагрузке 70 км/ч).



Полуприцеп-контейнеровоз марки УЗСТ 9174-011Н3

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Полуприцеп-контейнеровоз марки УЗСТ 9175-016Б2

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Также в первом квартале 2019 года Уральский завод спецтехники представил двухосный бортовой полуприцеп марки УЗСТ 9175-019Б2 с полной массой 30,5 т. и грузоподъемностью 23,5 тонны, трехосную модель полуприцепа-контейнеровоза марки УЗСТ 9174-011Н3 грузоподъемностью 40 тонн и полной массой 53.5 т., а также двухосный полуприцеп-контейнеровоз марки УЗСТ 9175-016Б2 грузоподъемностью 22 тонны и полной массой 30,3 т.

Полуприцепы марки УЗСТ укомплектованы двумя положениями сцепного шкворня для сцепки с тягачами как с КМУ, так и без.

https://uzst.ru/tech/priczepnaya-texnika/polupricep-kontejnerovoz/polupricep-tyazhelovoz-nizkoramnyj-marki-uzst-9174-011n3-40-t

https://uzst.ru/tech/tyazhelovozy/polupricepy-tyazhelovozy-3-osnye/polupricep-tyazhelovoz-vysokoramnyj-marki-uzst-9174-033v3-42-t

http://titan-trailer.ru/about/news/polupritsep-zernovoz-tryekhosnyy-modeli-846398/