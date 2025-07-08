Новый строительный самосвал из Калининграда

В Калининграде разработали и приступили к выпуску нового строительного самосвала.

Это уже вторая модель из нового поколения строительного транспорта, создаваемого инженерами завода Grunwald в Калининграде. Напомним, что первая вышла в прошлом 2024 году. Это полностью российский проект, в основу разработки лег многолетний опыт инженеров Grunwald и большое количество наработок в сфере дорожного строительства.

Ключевой задачей, которую будут решать новые полуприцепы модели Gr.T33-SH4, выступает перевозка плотных нерудных материалов и полезных ископаемых. Особенностью нового полуприцепа является возможность решать кажущиеся взаимоисключающими задачи. Новый Gr.T33-SH4, когда это требуется, может работать с максимальной загрузкой 33-кубового кузова. Для этого полуприцеп обладает надежным шасси и жестким, и одновременно, вместительным кузовом. В тоже время полуприцеп может использоваться в работе со сбалансированной нагрузкой на дальних маршрутах, проложенным по федеральным и региональным трассам. Этой задаче служит оптимальная схема распределения весовых нагрузок при максимально разрешенной массе автопоезда в 44 т.

К конкурентным преимуществам модели Gr.T33-SH относится широкий набор полезного для оператора оборудования и опций. С 4-осным шасси полуприцеп испытывает меньшую нагрузку на отдельную ось и, соответственно, на колесо. Достигается более высокая эффективность торможения загруженного автопоезда. Наличие двух подъемных осей облегчает маневрирование, повороты и разворота на ограниченных площадках.

Сейчас модель уже запущена в серийное производство, доступна для ознакомления и приобретения, непосредственно с площадки завода Grunwald.

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