Новые модели полуприцепов-цистерн для перевозки жидкостей от российской компании



Полуприцеп цистерна пищевая марки УЗСТ ППЦ-20-001

© uzst.ru

В первом квартале 2019 года Уральский завод спецтехники, выпускающий более 300 моделей спецтехники, в частности изготавливающий автоцистерны или полуприцепы-цистерны как по уже наработанной за много лет конструкторской документации, так и по техническому заданию заказчика, представил новые модели полуприцепов-цистерн и прицеп-цистерну для перевоза пищевых и технических жидкостей, а также нефтепродуктов.



Прицеп-цистерна для ГСМ марки УЗСТ-ПЦ-10-004

© uzst.ru

В феврале 2019 года УЗСТ изготовил и представил двухосный полуприцеп марки УЗСТ-9174 ППЦ-40-003 с цистерной объемом 10м3 и максимальной массой массой снаряженного прицепа 14,1 т., предназначенный для перевозки светлых нефтепродуктов.



Прицеп-цистерна для ГСМ марки УЗСТ-ПЦ-10-004

© uzst.ru

В марте 2019 года УЗСТ изготовил и представил трехосный полуприцеп-цистерну с цистерной объемом 40 м3 и имеющую четыре секции, предназначенную для перевозки светлых нефтепродуктов. Максимальная масса снаряженного прицепа составляет 13,9 т.



Полуприцеп цистерна марки УЗСТ ППЦ-22-002

© uzst.ru

Также в марте УЗСТ изготовил и представил трехосный полуприцеп-цистерну с односекционной цистерной объемом 22 м3, которая предназначена для перевозки технической воды и соляных растворов плотностью не более 1,2 т/м3.

Полная масса снаряженного прицепа составляет 8,5 т.



полуприцеп цистерна пищевая марки УЗСТ ППЦ-20-001

© uzst.ru

В апреле 2019 г. УЗСТ представил трехосный полуприцеп-цистерну марки УЗСТ ППЦ-20-001, предназначеннуюдля перевозки пищевых жидкостей с односекционной цистерной объемом 20 м3.

Максимальная масса снаряженного полуприцепа составляет 10,3 т.

https://uzst.ru/tech/priczepnaya-texnika/pricepy-cisterny/pricepy-cisterny-uzst-dlya-gsm/pricep-cisterna-dlya-gsm-marki-uzst-pc-10-004-2-osi

https://uzst.ru/tech/czisterny/polupricepy-cisterny-uzst-dlya-tehvody/polupricep-cisterna-marki-uzst-ppc-22-002-dlya-tehvody

https://uzst.ru/tech/czisterny/polupricepy-cisterny-uzst-dlya-gsm-3-osnye/polupricep-cisterna-marki-uzst-9174-ppc-40-003-dlya-gsm

https://uzst.ru/tech/czisterny/polupricepy-cisterny-marki-uzst-pishhevye-3-osnye/polupricep-cisterna-pishhevaya-marki-uzst-ppc-20-001