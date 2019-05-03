В Красногвардейском районе Ставропольского края впервые заложили 10 га суперинтенсивного сада

На сегодняшний день в крае набирает обороты развитие суперинтенсивного садоводства. Их площадь за последние 2 года увеличилась с 10 га до 234 га, а в текущем году планируется заложить более 500 га. Суперинтенсивные сады закладываются преимущественно в крупных сельскохозяйственных организациях. На сегодня не отстают и малые формы хозяйствования — КФХ и ЛПХ.

— Так, в 2018 году в министерство сельского хозяйства Ставропольского края обратился фермер из села Покровского Красногвардейского района Виктор Архипов за консультацией о мерах государственной поддержки в садоводстве. В ходе беседы он поделился планами по развитию садоводства на своем земельном участке. И результат не заставил себя долго ждать. Весной текущего года фермер заложил 10 га яблоневого сада суперинтенсивного типа. На участке высажено 36500 яблонь трех сортов — раннеспелые и позднеспелые, — отметили в МСХ Ставропольского края .

Плановая урожайность — 50 тонн с каждого гектара. В перспективе и другие масштабные планы — расширение площади сада до 15 га и строительство хранилища продукции на 1200 тонн.

Каждый желающий фермер, предоставивший в минсельхоз Ставрополья необходимый комплект документов, может получить субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями.