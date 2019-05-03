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Энергетика и ТЭК

В Мурманске начата операция по докованию плавучего энергоблока «Академик Ломоносов»

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ПЭБ «Академик Ломоносов» будет поставлен в док для проведения осмотра и покраски подводной части. В следующий раз дно ПЭБа можно будет увидеть только через 10-12 лет, когда будут проводиться плановые ремонтно-профилактические работы.

И в период летней навигации 2019 года ПЭБ планируется отбуксировать в порт Певека, где он в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.

Ожидается, что первые киловат-часы электроэнергии ПАТЭС выдаст в сеть в декабре 2019 года.

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http://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/31304/

Росатом, ПЭБ, Академик Ломоносов, Мурманск
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    • Duo Power Duo Power
      03.05.1921:59:41

      БиАЭС — единственная станция, построенная в районе сплошного распространения многолетнемерзлых пород (ММП). За период эксплуатации станции под промплощадкой сформировалась техногенная таликовая зона, влияющая на фундаменты зданий и сооружений, а также на распространение загрязняющих веществ на прилегающую территорию, в том числе в поверхностные водотоки.

      Исходя из того, что все здания это теплоемкие конструкции, влияющие не вечную мерзлоту, то соответственно для того, чтобы исключить это влияние необходим, дополнительный и дорогостоящий механизм заморозки почвы вокруг ТЭС, АЭС. АЭС Фукусима, для предотвращения утечки радиации из зоны расплавоа по подземным водам, вся почва на глубину 30 метров по периметру вся заморожена, Создана ледяная стена, а это дополнительные расходы. За десятиления эксплуатации мерзлота тает и фундаменты начнут играть, а это опасно. Тем более МАГАТЭ на мерзлоте не одобрит скорее всего строительство. Поэтому на воде и АЭС И ПАТЭС.

      Отредактировано: Duo Power~22:06 03.05.19
      #1126674
      • Нет аватара AlexCrazy
        03.05.1923:25:03

        так в чем проблема ТЭС построить плавающую — по сути подогнать современный эсминец с парой газотурбинных движек и газовоз и вуаля, все плавает. Эсминец еще и как опорный пункт ПВО-ПРО можно юзать ))

        дело же не в стройке, а в том что из возможных вариантов реализации обеспечения электричеством поселка решили выбрать самый золотой. Почему таким никто в миру не страдает, не возникало вопросов. Если бы это был заказ МО или пентагона — я вообще бы слова не сказал - тем на эффективность пожизни посрать или главное автономность, но тут то хрень полная выходит.

        Отредактировано: AlexCrazy~23:28 03.05.19
        #1126685
        • Нет аватара AbrValg
          04.05.1900:51:46

          по сути подогнать современный эсминец с парой газотурбинных движек и газовоз и вуаля
          Ещё нужна установка регазификации. И газовозов надо минимум два, чтобы они могли сменять друг друга, либо нужен комплекс хранилищ на берегу. Итоговая стоимость всего этого хозяйства, что-то мне подсказывает, будет сравнима с ПАТЭС.

          #1126707
          • Нет аватара AlexCrazy
            04.05.1907:53:10

            хранение и регазификация, а так же перевалка все на том же газовозе производится. так они используются как хранилище и распределитель - гдето так юзается газовоз, куда наши ходят с ЯМАЛ СПГ отгружая туда газ. Так что там особо никаких проблем не будет, размеры думаю нужны не такие циклопические для самого газавоза — хранилища .

            А так то да дорого будет если зумвольта подогнать (у него энергетическая установка примерно такой мощности) да еще и береговую инфраструктуру для хранения построить. Хотя все же мне кажется что береговая инфраструктура стоит дешевле вдлиную чем на рейде постоянно держать газовоз. Хотя с другой стороны мобильность, хотя при таких мощностях и затратах на силовой обвязке на берегу все это условно мобильно. Одним словом чудный золотой проект для маленького золотого поселка.

            #1126727
            • Нет аватара AbrValg
              04.05.1911:51:59

              хранение и регазификация, а так же перевалка все на том же газовозе производится

              Хоть один пример газовоза, скомбинированного с установкой регазификации дадите? А то сдаётся мне, что это всё надо будет лепить с нуля. И всё равно кораблей надо будет минимум два.

              гдето так юзается газовоз, куда наши ходят с ЯМАЛ СПГ отгружая туда газ

              Смешались в кучу кони, люди. Газовозы для Ямал-СПГ это именно газовозы. Регазификация производится на приёмном терминале. У прибалтов есть плавучая установка регазификации, но это отдельный корабль. Как газовоз его использовать нельзя.

              А так то да дорого будет если зумвольта подогнать

              Морские турбины вообще-то не предназначены для эксплуатации в режиме 24/7/365. Если использовать наши турбины, выйдет не сильно дешевле, чем если использовать турбины Зумвальта.

              Одним словом чудный золотой проект для маленького золотого поселка.

              Отлично вы ваше фентези с использованием морских газовых турбин как электростанции описали. Прям в яблочко     Знаете, сколько стоит прибалтийский кораблик-регазификатор? 308 млн евро. И это только регазификатор, а нужен ещё собственно корабль-электростанция. Последние данные по цене ПАТЭС, которые мне удалось найти — 287 млн евро.

              #1126746
    • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
      03.05.1922:05:04

      AlexCrazy

      Ну вы и спец!    

      #1126675
      • Duo Power Duo Power
        03.05.1922:07:48

        Эта вся информация есть в инете в свободном доступе.

        #1126677
        • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
          03.05.1923:40:25

          То, что фантазирует AlexCrazy есть в интернете? Интересен источник.

          Интересны потребности региона в электроэнергии, мощность плавучей ТЭС, экономическая эффективность по сравнению ПАТЭС.

          Отредактировано: Сергей Ивженко~23:47 03.05.19
          #1126687
          • Нет аватара AlexCrazy
            04.05.1900:11:26

            все есть в сети — кто хочет тот найдет. Потребности ЧАО тяжело определить потому как там генерирующие мощности разделены, автономны. Данная посудина будет замещать маломощную АЭС которую выводят из эксплуатации. Стоимость этой поделки 37ккк на 2015 год, пусть и с учетом наземной инфраструктуры, но таврическая ТЕС с намного большей мощностью и обвязкой стоит дешевле — вот и вся экономическая эффективность .

            Просто проект древний и особо никому не нужный судя по тому как его футболили туда сюда и строили 12ть лет.

            #1126696
            • Нет аватара AbrValg
              04.05.1900:41:59

              таврическая ТЕС

              Таврическая ТЭС подключена к газовой трубе, идущей с Тамани. Где там от Чукотки ближайший магистральный газопровод?

              вот и вся экономическая эффективность

              ПАТЭС и не обязана окупиться сама по себе. Это пилотный проект, который нужен как для отработки технологий строительства и эксплуатации плавучего энергоблока, так и для демонстрации потенциальным иностранным заказчикам.

              и особо никому не нужный

              «Не первоочередной» не то же самое, что ненужный.

              #1126704
            • Badassgoliath Badassgoliath
              04.05.1908:20:09

              Стоимость этой поделки 37ккк

              Когда вы уже наконец научитесь писать нормальные числа, или, скорее, отучитесь от этих дурацких ккк, ггг и тд?

              Если так необходимы сокращения, то они уже давно существуют.

              Отредактировано: Badassgoliath~08:25 04.05.19
              #1126729
      • Геннадий Тесёлкин Геннадий Тесёлкин
        04.05.1900:53:51

        Один такой спец написал в Питерскую «корабелку» рацпредложение «нахрена строить суда дорогостоящие? Берем трубы большого диаметра, завариваем торцы и соединяем их, настилаем палубу и на ней все что нужно для судна» Короче плот из труб…

        #1126708
    • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
      04.05.1909:17:17

      37 млрд рублей за всё? Что тут космического? Что-то около 0.5 млрд баксов или примерно стоимость одной подводной лодки класса Борей. Типичная стационарная АЭС с инфраструктурой стоит 5-7 млрд баксов. Вообще не вижу причин для паники. Что касается ТЭС — все мы отлично помним во что превращался «северный завоз» временами, вот он действительно был золотой. ПАТЭС наглухо закрывает все эти телодвижения с «северным завозом». Не будем забывать, что Чукотка добывает 30 тонн золота в год (10% общероссийского), а может добывать в 2-3 больше — там буквально золотая земля. Не хватает энергии всё это осваивать. Есть виды на Певек и с тз развития СМП.

      #1126733
  • Duo Power Duo Power
    03.05.1922:25:56

    Еще я думаю, что одна из главных проблем в том, что отработавшие ТВЭЛ должны выдерживаться в первичных резервуарах отстойниках не один год. Их тоже не построишь на мерзлоте. надо как-то вывозить.

    После выгрузки из активной зоны реактора отработавшего топлива его помещают в специальный бассейн выдержки, обычно располагающийся в непосредственной близости от реактора. Дело в том, что в отработавших ТВС содержится большое количество осколков деления урана, сразу после выгрузки каждый ТВЭЛ в среднем содержит 300000 Кюри радиоактивных веществ, которые выделяют энергию 100 кВт*час. За счёт этой энергии использованное ядерное топливо имеет свойство саморазогреваться до больших температур без принятия специальных мер (недавно выгруженное топливо может разогреться на воздухе примерно до 300 °C) и является высокорадиоактивным, поэтому его хранят 3-4 года в бассейнах с определённым температурным режимом под слоем воды, защищающим персонал от ионизирующего излучения продуктов распада урана. По мере выдержки уменьшается радиоактивность топлива и мощность его остаточных энерговыделений, обычно через 3 года, когда саморазогрев ТВС сокращается до 50-60 °C, его извлекают и отправляют для хранения, захоронения или переработки.

    Отредактировано: Duo Power~22:30 03.05.19
    #1126679
    • Нет аватара AlexCrazy
      03.05.1923:42:30

      да что вы все к этой мерзлоте и АЭС докопались. АЭС избыточна там потребителей кот наплакал. Там заглаза хватило бы 1/3 блока недавно возведенной в Крыму таврической ТЭС .

      Кстати пример того что делали плавающего в СССР (ПЛЭС) «Северное сияние» по 24Мвт одна станция. Было построено 6сть штук — топливо — газ и саоляра. Я так понимаю их все успешно уже ушатали — но блин первая была в 1969 году построена крайняя в 1983, сейчас такие аппараты вообще не проблема построить.

      Отредактировано: AlexCrazy~23:50 03.05.19
      #1126688
      • Нет аватара s11417
        03.05.1923:51:25

        Все умные комментарии пишут, а все дураки работают.

        #1126689
        • Нет аватара AlexCrazy
          03.05.1923:57:34

          по сути есть что сказать или только флуд?

          #1126690
          • Нет аватара s11417
            04.05.1900:00:33

            Если всё так плохо, почему множество стран хотят заказать в России подобные плавучие АЭС?

            #1126691
            • Нет аватара AlexCrazy
              04.05.1900:24:15

              не будьте наивным ребенком не стоит выдавать желаемое за действительное. в очередь никто не стоит за этой поделкой, даже если кто и встанет то поделка под каждого клиента будет делатся отдельная по его ТЗ это другой проект другие бабки. Стоимость этой поделки уже астрономическая как это можно кому либо продать ?

              Относительно плавучих ТЭС — были советские в 70х строили — по 24Мвт на газу, почему сейчас не строят такие вопрос нумбер ван, и почему мировые гиганты в производстве генерирующего оборудования как-то сименс и дженерал электрик не строят плавающих ТЭС? Думаю ответ очевиден нет рынка, нафиг такие поделки никому не упали потому как дорого и главное что ТЭС на газу можно поставить где угодно на берегу и снабжать газом с газовоза. ТЭС в миру строит много компаний и много поставщиков оборудования, газа так же рынок велик. Вот и все резюме относительно этого проекта и его рыночной привлекательности .

              Смысл в том что плавающие электростанции особо никому не нужны и тем более они не нужны такой мощности да еще и атомные.

              #1126698
              • Нет аватара s11417
                04.05.1900:28:51

                Арабские страны проявляют интерес к закупке плавучих АЭС российского производства, разработанных для опреснения морской воды. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью телеканалу «Россия 24».

                «И все больше и больше интерес арабских стран по закупке у нас этих плавучих атомных станций не с точки зрения выработки электроэнергии, а с точки зрения опреснения морской воды», — отметил он.

                #1126699
                • Vladimir Dyuzhev Vladimir Dyuzhev
                  04.05.1901:35:43

                  Арабские страны проявляют интерес к закупке плавучих АЭС российского производства

                  Антерес — это ни о чём, это «ой, а что это вы такое там построили, дайте-ка брошурку?». Вот когда дойдёт хотя бы до протокола о намерениях — тогда можно осторожно что-то говорить (хотя тоже пустая бумажка, но она хотя бы подписывается, когда общее представление о проекте уже получено).

                  #1126714
                  • Нет аватара AbrValg
                    04.05.1911:57:39

                    Вот когда дойдёт хотя бы до протокола о намерениях

                    Протокола о намерениях гарантированно не будет, пока нет в металле референтного проекта. Никто не будет брать бумажного кота в мешке. Теперь референтный проект есть.

                    #1126747
              • Нет аватара s11417
                04.05.1900:30:09

                Островные государства, в том числе Юго-Восточной Азии, демонстрируют интерес к новой российской разработке — уникальной плавучей атомной электростанции, энергоблок которой прибыл в субботу в Мурманск, сообщил журналистам глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

                По его словам, первый плавучий атомный энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов», который прибыл с Балтийского завода и встал у причальной стенки в Мурманске, где впоследствии будет загружен ядерным топливом, — это уникальная разработка российских ученых, не имеющая аналогов в мире.

                «Это первый референтный образец мобильных источников атомной энергии средней мощности, спрос на который мы прогнозируем в ближайшие годы как весьма и весьма высокий. Большой интерес к такой компетенции демонстрируют все островные государства, где нельзя по определенным причинам создать мощную инфраструктуру передачи электроэнергии», — сказал Лихачев.

                В частности, сообщил Лихачев, среди таких государств — Филиппины, Индонезия, ряд других регионов Юго-Восточной Азии. Кроме того, как отметил глава госкорпорации, интерес к таким компетенциям проявляют и страны на побережьях морей, океанов и заливов, поскольку на базе этой разработки может быть создана мощная опреснительная установка.

                «Поэтому мы планируем в ближайшее время перейти к переговорам по конкретным поставкам, и в случае достижения результата будут загружены заказами достаточно большие мощности российского судостроения», — добавил Лихачев.

                #1126700
              • Нет аватара s11417
                04.05.1900:31:03

                МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Индонезия заинтересована в сотрудничестве с Россией по проекту плавучих атомных электростанций, заявил РИА Новости посол республики в РФ Джаухари Оратмангун.

                По его словам, в настоящее время стороны находятся только на начальном этапе такого сотрудничества.

                #1126701
              • Нет аватара s11417
                04.05.1900:31:53

                Китай и ряд стран с недостатком пресной воды рассматривают возможность в приобретении у России плавучих АЭС. Об этом журналистам сообщил замминистра РФ по атомной энергии Андрей Малышев.

                #1126702
              • Нет аватара s11417
                04.05.1900:33:01

                «Почти 20 стран заявили о своем интересе к плавучей АЭС, среди них Индонезия и Китай», — сообщил Крысов. И заметил также, что в Индонезии «сложная морская ситуация (штормы)».

                «Китай хочет купить плавучую атомную станцию, и мы предполагаем, что он будет вести переговоры либо в формате совместного с Россией строительства данной станции, либо в ее приобретении. Мы готовы к этому, но только после того, когда у нас будет построен первый (референтный) энергоблок. Продавать технологии мы не хотим», — сказал Крысов.

                #1126703
              • Hector Hector
                04.05.1906:32:50

                Один из главных недостатков:

                Технологический цикл ПАТЭС подразумевает 12-летнюю кампанию, после чего плавучий энергоблок необходимо отбуксировать на специализированное предприятие для среднего ремонта и перегрузки ядерного топлива, на что отводится год. В результате ПАТЭС не может быть единственным источником энергоснабжения и требует строительства резервного энергоисточника, обеспечивающего снабжение потребителей электроэнергией и теплом в то время, когда ПАТЭС проходит ремонт и перезагрузку топлива.

                Т.е. вместе с покупкой или арендой ПАТЭС, надо еще строить сравнимую по мощности электростанцию работающей на газе (угле и т. п.), которая будет работать год через десять. Но это пока вилами по воде — ведь ПАТЭС еще ни разу не перезагружали, и насколько всё это будет быстро можно только предполагать. Ну и заоблачная стоимость первой ПАТЭС оставляет мало шансов заинтересовать покупателей, можно конечно предположить, что последующие будут дешевле, но это всего лишь предположение…

                #1126723
                • Нет аватара AlexCrazy
                  04.05.1907:39:14

                  да это уже писал выше, я так и не понял будет еще одна такая плавучая на подмену во время ремонта или таки ТЭС построят. Если ТЭС построят так это вообще бред бредовый.

                  #1126726
          • Нет аватара s11417
            04.05.1900:06:11

            Если строительство подобных АЭС поставят на поток, то они станут значительно дешевле.

            #1126693
          • Нет аватара s11417
            04.05.1900:08:47

            если сделать один смартфон, то он будет золотой. А если их выпускать миллионами, то себестоимость значительно снижается.

            #1126694
            • Нет аватара AlexCrazy
              04.05.1908:07:13

              рынок не сравнивайте — десятки миллиардов зелени и несколько лярдов людей и рынок плавучих АЭС. ценник будет в любом случае космический потому как это уникальный товар, единственный на рынке — вопрос только найти кому это надо, вот и все. Но конкурировать с стационарной генерацией афигительно сложно .

              Массового как и серийного производства не будет, каждая такая станция это отдельный проект.

              Отредактировано: AlexCrazy~08:08 04.05.19
              #1126728
              • Нет аватара AbrValg
                04.05.1912:02:43

                рынок не сравнивайте — десятки миллиардов зелени и несколько лярдов людей и рынок плавучих АЭС

                У вас есть данные о ёмкости рынка плавучих АЭС? Озвучьте их, пожалуйста, вместе со ссылкой на источник.

                ценник будет в любом случае космический

                Серийные корабли всегда дешевле головного. И главное не сама стоимость плавучей АЭС, а её сравнение с альтернативными решениями.

                #1126748
                • Hector Hector
                  04.05.1915:43:14

                  рынок не сравнивайте — десятки миллиардов зелени и несколько лярдов людей и рынок плавучих АЭС

                  У вас есть данные о ёмкости рынка плавучих АЭС? Озвучьте их, пожалуйста, вместе со ссылкой на источник.

                  Если таких данных нет, можно считать, что рынка нет, пока не будет доказано обратное.

                  #1126757
          • Нет аватара s11417
            04.05.1900:10:38

            Но ведь всегда с начала будет один смартфон, а потом уже массовое производство.

            #1126695
  • Vladimir Dyuzhev Vladimir Dyuzhev
    04.05.1901:38:55

    покраски подводной части

    Могли бы и надводную покрасить поярче, а то еще работать не начал, а уже как-будто насквозь ржавый. Те же атомные ледоколы российские нынче красят отлично, ярко-оранжевые (как положено во льдах), глаз не оторвать.

    #1126716
    • Лошадь Пржевальскага Лошадь Пржевальскага
      04.05.1902:43:28

      Так он наверное и есть ржавый, столько лет строился

      #1126720
      • Нет аватара s11417
        04.05.1906:44:43

        «Почти 20 стран заявили о своем интересе к плавучей АЭС, среди них Индонезия и Китай», — сообщил Крысов. И заметил также, что в Индонезии «сложная морская ситуация (штормы)».

        «Китай хочет купить плавучую атомную станцию, и мы предполагаем, что он будет вести переговоры либо в формате совместного с Россией строительства данной станции, либо в ее приобретении. Мы готовы к этому, но только после того, когда у нас будет построен первый (референтный) энергоблок. Продавать технологии мы не хотим», — сказал Крысов.[/quote]

        #1126724
    • Нет аватара vladnp
      04.05.1909:03:27

      Внешний вид действительно ужасен, больше на плавучую тюрьму походит

      #1126732
    • Kolyda Kolyda
      04.05.1910:37:03

      Могли бы и надводную покрасить поярче, а то еще работать не начал, а уже как-будто насквозь ржавый. Те же атомные ледоколы российские нынче красят отлично, ярко-оранжевые (как положено во льдах), глаз не оторвать.

      Скорее всего станция вообще не окрашивалась, а только была загрунтована под последующую окраску. Ожидаю что будет не хуже чем у новых ледоколов.

      #1126741
      • Izon Izon
        04.05.1915:35:09

        Вообще, коричневый цвет — это очень практично. Потеков ржавчины не видно, поэтому можно регулярно не перекрашивать.

        #1126756
  • Нет аватара Ветер
    04.05.1915:46:01

    вообще сама идея ПАТЭС очень заманчива… строиться она на верфи, где все процессы строительства налажены, поставки надежны, квалифицированный персонал строителей под рукой, да масса преимуществ… в то время как обычная АЭС строиться в географической точке, куда все это необходимо доставлять, от рабочих и до комплектующих… есть места где это вполне приемлемо, а есть места, куда даже просто туристом приехать сложно, не то что строить станцию… второй немаловажный момент, утилизация… ПАТЭС притащил, она отработала сколько надо, потом утащил и все, забыли о ней… с обычной АЭС такое несбыточно… снос и восстановление земли по стоимости ненамного меньше чем строительство… третий немаловажный аспект, проектирование… если бы использовали отработанные проекты энергоблоков, например для наших уже построенных ледоколов, то проблем бы вообще не было, ну поставили бы не два блока, а четыре, или восемь… но видимо не захотели выходить с устаревшими конструкциями, или были какие то специальные требования по топливу, или надо было как-то деньжат подкинуть разработчикам, поэтому добавились затраты на новые блоки — РИТМы… это конечно удорожило стоимость проекта ПАТЭС, но это же не просто выброшенные деньги… эти же РИТМы, только помощнее, пошли на новые наши ледоколы, которые строят сейчас… четвертый момент… есть масса заказчиков, которые не хотят связываться с такой отраслью как АЭС… это же куча затрат даже просто на чиновников, куча новых структур, куча надзоров, в том числе МАГАТЭ, потом, одно дело государство вообще без атома, другое, когда атом есть… к такому государству и претензии могут появиться, реальные или мнимые, мы все это не раз видели… но с другой стороны имеется растущая потребность в ЭЭ… и тут бы очень пригодилась какая нибудь наша энергетическая международная лизинговая компания, которая бы занялась поставками ЭЭ по всему миру, в том числе и за счет ПАТЭС, но не только… можно было бы и менее мощные на ГТД, тоже мобильные, в том числе и плавающие… на самом деле рынок огромен… опять же, одно дело строить любую наземную станцию, хоть АЭС, хоть ТЭС, хоть ГЭС… а это все территории, выводимые из общего пользования… или подогнал по морю плавающую электростанцию, атомную или тепловую — неважно… и нужен только причал, да и компактнее они намного, и в воде находятся, а не на земле… в общем поле деятельности очень большое, и на сегодня, как мне известно этот рынок свободен, нет конкурентов… тогда бы можно было как просто купить у нас ПАТЭС, в собственность так сказать, так и заказать ЭЭ с нее, если неохота возиться с атомом… у такой компании могли бы быть и резервные ПАТЭС, надо на капремонт, подогнал резервную — а ту что работала, угнал на завод… конечно, в этой области тоже не все так просто, мало опыта, законодательство не отработано, риски опять же, а это все деньги… но у нас на планете просто огромная береговая территория, как на континентах, так и на островах, и есть масса государств, которые непрочь повысить свое энергообеспечение, в том числе и за счет плавучих станций, и даже ПАТЭС…

    #1126758
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