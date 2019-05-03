В Мурманске начата операция по докованию плавучего энергоблока «Академик Ломоносов»

ПЭБ «Академик Ломоносов» будет поставлен в док для проведения осмотра и покраски подводной части. В следующий раз дно ПЭБа можно будет увидеть только через 10-12 лет, когда будут проводиться плановые ремонтно-профилактические работы.

И в период летней навигации 2019 года ПЭБ планируется отбуксировать в порт Певека, где он в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.

Ожидается, что первые киловат-часы электроэнергии ПАТЭС выдаст в сеть в декабре 2019 года.