В Мурманске начата операция по докованию плавучего энергоблока «Академик Ломоносов»
ПЭБ «Академик Ломоносов» будет поставлен в док для проведения осмотра и покраски подводной части. В следующий раз дно ПЭБа можно будет увидеть только через 10-12 лет, когда будут проводиться плановые ремонтно-профилактические работы.
И в период летней навигации 2019 года ПЭБ планируется отбуксировать в порт Певека, где он в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.
Ожидается, что первые киловат-часы электроэнергии ПАТЭС выдаст в сеть в декабре 2019 года.
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