Приморская ТЭС подключена к региональной энергосистеме

На строящейся в Калининградской области Приморской ТЭС поставлено под напряжение открытое распределительное устройство (ОРУ) напряжением 110 кВ, через которое будет осуществляться выдача мощности трёх энергоблоков станции в энергосистему региона. Это позволит приступить к основному этапу строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

ОРУ подключено к электрической сети 110 кВ отпайкой от высоковольтной линии электропередачи ВЛ 110 кВ О-1 Центральная — О-52 Светлый. Для производства пуско-наладочных работ на ТЭС по проектной схеме введён в работу резервный трансформатор собственных нужд 25 МВА. Тем самым выполнен первый этап технологического присоединения Приморской ТЭС к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго». Оперативное управление оборудованием осуществляется дистанционно.

Приморская ТЭС мощностью 195 МВт будет состоять из трёх паросиловых установок единичной мощностью генерирующего оборудования 65 МВт. В составе каждого энергоблока — паровая турбина производства ЗАО «Уральский турбинный завод» (г. Екатеринбург), турбогенератор (ЗАО «ЭЛСИБ», г. Новосибирск) и паровой котёл (ОАО «Подольский машиностроительный завод», Московская область).

Основным топливом для Приморской ТЭС будет уголь. Строительство станции позволит диверсифицировать топливный баланс калининградской энергосистемы для снижения энерготехнологической зависимости от поставок природного газа.