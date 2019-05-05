Новости строительства и реконструкции медучреждений

В Северной клинической больнице скорой медицинской помощи в Кирове открылся модернизированный хирургический комплекс

Также обновлен автопарк системы здравоохранения области — 49 новых автомобилей «скорой помощи». Современные машины, оснащенные всем необходимым медицинским оборудованием для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, в ближайшее время отправятся в медицинские учреждения города Кирова и области.

Масштабный ремонт прошел в хирургическом корпусе: отремонтированы экстренный приемный покой, гинекологическое, хирургическое отделения, отделение реанимации, операционные, коридоры и холлы, организован пандус для заезда машин скорой медицинской помощи.

В последнее время в больнице произошло много изменений, которые сделали медицинскую помощь качественнее и доступнее, а пребывание пациентов в медицинской организации более комфортным.

В инфекционной больнице Кирова полностью обновили реанимационное отделение

Основная масса пациентов отделения — дети с заболеваниями дыхательной системы

В реанимации вдвое увеличили лечебную площадь отделения, оборудовали шесть боксов, в том числе трансфузиологический кабинет, и приобрели новую медицинскую мебель. Также произведен монтаж кислородной системы и капитальный ремонт вентиляции. Все работы проведены за счет внутренних средств учреждения. В реанимационное отделение больницы поступают пациенты в тяжелом состоянии с инфекционными заболеваниями, в том числе особо опасными. Основную массу пациентов составляют дети с заболеваниями дыхательной системы. Все подразделения учреждения работают круглосуточно в экстренном режиме.

Это позволяет в максимально короткие сроки с момента поступления пациента в стационар провести необходимое обследование, поставить диагноз и определить тактику лечения. В отделении реанимации все палаты представляют собой мельцеровские боксы с индивидуальным выходом на улицу.

Это обеспечивает полную изоляцию пациента. Палаты оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких экспертного класса, следящей аппаратурой, инфузионными насосами и прочим оборудованием.

В Кировском областном онкодиспансере открыли обновленное приемное отделение

В Кавказском районе Краснодарского края построен офис врача общей практики





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Из краевого бюджета на его возведение, а также приобретение нового оборудования выделено порядка 9,3 млн рублей.

ВОП построен в одном из наиболее отдаленных районов Кропоткина. Услуги врача общей практики теперь будут доступны для около 1,5 тыс. человек. Также в здании обустроены процедурная, кабинет доврачебного приема, физиокабинет, кабинеты гинеколога и педиатра.

В ауле Башанта Арзгирского района Ставропольского края введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт модульного типа





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Общая площадь объекта составила почти 65 квадратных метров.

В учреждение уже поступило необходимое медицинское оборудование.

В Волгоградской области продолжается комплексное обновление стоматологических отделений





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Новое обособленное отделение стоматологической поликлиники № 12 после масштабных ремонтных работ открыто на базе больницы скорой медицинской помощи № 15

В Николаевском районе Волгоградской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Квалифицированная медико-санитарная помощь, современное оборудование, комфортные условия приема — все это стало доступнее для жителей Николаевского района: в селе Раздольном по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» построен новый ФАП.





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Новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать жителей не только Раздольного, но и близлежащих поселков Пески, Пирамидальный, Орошаемый, Целинный. В общей сложности в них проживает почти тысяча человек, в том числе 293 ребенка. Ранее Раздольненский ФАП располагался в приспособленном помещении, размер которого не позволял организовать работу в соответствии с современными требованиями. Теперь эта проблема решена: в новом медицинском подразделении общей площадью более 110 квадратных метров селянам смогут оказывать первичную доврачебную помощь, делать прививки, выполнять лечебные и сестринские процедуры, а также пред- и послерейсовые медосмотры — все необходимые условия для этого созданы.

В Лянгасово открылся круглосуточный стационар Кировской клинической больницы № 7





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В учреждении отремонтировали более 700 кв. метров площадей, а также закупили новое оборудование

Второе терапевтическое отделение рассчитано на 30 коек круглосуточного пребывания пациентов и 20 коек — дневного. Сейчас здесь работают порядка 7 врачей, оказывающих специализированную медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара по профилю «терапия». При стационаре функционируют кабинеты электрокардиографии и ультразвуковой диагностики, процедурный кабинет, кабинет врачебного осмотра, палата интенсивной терапии и кабинет рентгенологической диагностики.

В д. Еметкино Козловского района Чувашии открылся современный фельдшерско-акушерский пункт





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В деревне Еметкино Козловского района открылся современный модульный фельдшерско-акушерский пункт, который отвечает всем современным требованиям. ФАП оснащен необходимым медицинским оборудованием, мебелью.

В комфортных условиях можно будет проводить медицинские процедуры, вакцинацию, профилактические мероприятия. ФАП построен с учетом требований организации доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями: сделан специальный пандус для свободного доступа таких пациентов в здание.

В Кирове открыли обновленную женскую консультацию Кировской клинической больницы № 7 им. В.И. Юрловой





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В здании на ул. Щорса, 52 сделали ремонт, установили новое оборудование, усовершенствовали работу врачей. На все было направлено почти 12 млн рублей.

Женская консультация обслуживает больше 38 тысяч женщин. Здесь работает пять акушеров-гинекологов. В учреждении функционирует дневной стационар на пять мест по профилю «патологии беременных», имеется операционная, кабинеты кардиотокографии, кабинет ультразвуковой диагностики.

В Ибресинском районе Чувашии открылся новый ФАП

В новом медпункте есть все для удобства работы персонала, приема пациентов и проведения медицинских процедур: кабинет приема фельдшера, совмещенный со смотровым кабинетом, процедурный кабинет, совмещенный с прививочным кабинетом, ожидальная для посетителей, помещение для персонала, для хранения лекарственных средств, для хранения уборочного инвентаря, санузел, тамбур и теплогенераторная.

Заведующий Б.Абакасинского ФАПа Еникова Римма Георгиевна имеет высшую квалификационную категорию, работает в отрасли 46 лет. За время работы показала себя знающим, умелым и образованным фельдшером.





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В Верхнекамской ЦРБ Кировской области открыли вертолетную площадку





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В Кировской области продолжают развивать санитарную авиацию. На днях начала свою работу вертолетная площадка на территории Верхнекамской центральной районной больницы, с ее помощью уже транспортировали первого пациента — девушку с угрозой прерывания беременности в кратчайшие сроки доставили в областной перинатальный центр. Перелет занял чуть больше часа, тогда как на автомобиле на дорогу потребовалось бы 3 часа.

По словам главного врача Верхнекамской ЦРБ Сергея Мякишева, к санитарной авиации им приходится прибегать не в первый раз. Но если раньше вертолеты садились на аэродром на расстоянии 8 км от Кирса, то сейчас транспортировать пациентов можно непосредственно с территории больницы.

В регионе выстроили четкую систему маршрутизации пациентов при различных заболеваниях: из районных больниц они могут быть эвакуированы как наземным транспортом, так и на вертолетах санитарной авиации в межрайонные лечебно-диагностические центры или в специализированные учреждения Кирова.

В настоящее время вылеты санитарной авиации осуществляются на двух вертолетах «Ансат», которые оснащены медицинским модулем и всем необходимым реанимационным оборудованием, а также системой теле-ЭКГ, которая в режиме реального времени автоматически расшифровывает любую кардиограмму независимо от района области. Это помогает поставить более точный диагноз пациенту, а при необходимости проконсультироваться непосредственно с врачами-кардиологами.

С начала 2018 года вертолеты санавиации совершили 339 вылетов, всего эвакуировано 352 пациента, из них — 57 детей. В Верхнекамский район вертолет вылетал с начала года 17 раз, эвакуировано 15 пациентов.

В Климовской районной больнице Брянской области открыли паллиативное отделение





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На открытие отделения на базе Климовской ЦРБ из федерального и бюджета Брянской области было вложено более 3 млн рублей. Средства пошли на закупку медицинского оборудования: дыхательный аппарат «Авента-м», прикроватные мониторы, вертикализатор, откашлеватель, современные функциональные кровати с противопролежневыми матрацами, а также мебель медицинского назначения. Косметический ремонт палат отделения был выполнен за счёт внебюджетных средств Климовской ЦРБ.

В селе Большой Сундырь и деревне Кукшумы Ядринского района Чувашии открыты новые ФАПы

В рамках церемонии открытия новых медицинских пунктов состоялось также вручение ключей от передвижных медицинских комплексов.

Мобильные ФАПы, созданные на базе автобусов ПАЗ, оборудованы всем необходимым для медицинских осмотров и оказания первой помощи: аппаратами УЗИ и ЭКГ, дефибриллятором, переносным аппаратом ИВЛ, гинекологическим креслом, стабилизаторами уровня глюкозы и холестерина в крови и другим — всего 16 видов медицинского оборудования.

Каждый автомобиль оснащен собственной энергетической установкой, автоматизированным рабочим местом фельдшера, кондиционером, тепловыми завесами.

Мобильные ФАПы в ежедневном режиме будут оказывать медицинскую помощь жителям деревень, в которых проживает малое количество населения — менее 100 жителей.

В течение 2019-2021 годов в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» планируется закупить дополнительно еще 16 мобильных ФАПов, которые будут распределены по всем районам республики.

В Кирово-Чепецке Кировской области открыли новую женскую консультацию





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В Кирово-Чепецке открылась новая женская консультация. В одном месте женщины смогут получить помощь врачей гинекологов, психологов, терапевтов, пройти процедуру УЗИ и получить помощь в рамках дневного стационара.

Женская консультация расположена на первом этаже жилого здания на ул. Кирова, 4. Раньше здесь находилась детская поликлиника. Но так как детей в городе становится все больше, помещение уже не справлялось с потоком маленьких пациентов.

Новая женская консультация охватывает 20 тысяч населения. Чтобы сделать работу консультации максимально удобной, здесь перешли на шестидневную рабочую неделю: пациенток принимают и по субботам.

Детская поликлиника в Кирово-Чепецке переехала в новом здании





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С января 2018 года она находится в новом двухэтажном здании площадью около 800 кв. метров. На сегодняшний день в Кировской области всего две детские поликлиники находятся в отдельных зданиях — в Кирово-Чепецке и в Кирове. Обслуживает поликлиника более 10 тысяч детей. Здесь работают не только педиатры, но и фтизиатр, травматолог-ортопед, хирург, отоларинголог, невролог, офтальмолог, психиатр и логопед. Также в поликлинике есть процедурный и прививочный кабинеты и лаборатория для сбора анализов. Проводятся ЭКГ и диспансеризация. В детской поликлинике внедрены принципы бережливости и раздельного приема детей, когда здоровые и заболевшие малыши не пересекаются.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!