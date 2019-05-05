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Медучреждения

Новости строительства и реконструкции медучреждений

В Северной клинической больнице скорой медицинской помощи в Кирове открылся модернизированный хирургический комплекс

  •  © progorod43.ru

Также обновлен автопарк системы здравоохранения области — 49 новых автомобилей «скорой помощи». Современные машины, оснащенные всем необходимым медицинским оборудованием для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, в ближайшее время отправятся в медицинские учреждения города Кирова и области.

  •  © sgkb.ru

  •  © sgkb.ru

  •  © sgkb.ru

  •  © sgkb.ru

Масштабный ремонт прошел в хирургическом корпусе: отремонтированы экстренный приемный покой, гинекологическое, хирургическое отделения, отделение реанимации, операционные, коридоры и холлы, организован пандус для заезда машин скорой медицинской помощи.

  •  © sgkb.ru

В последнее время в больнице произошло много изменений, которые сделали медицинскую помощь качественнее и доступнее, а пребывание пациентов в медицинской организации более комфортным.

  •  © sgkb.ru

В инфекционной больнице Кирова полностью обновили реанимационное отделение

Основная масса пациентов отделения — дети с заболеваниями дыхательной системы

  •  © kirovreg.ru

В реанимации вдвое увеличили лечебную площадь отделения, оборудовали шесть боксов, в том числе трансфузиологический кабинет, и приобрели новую медицинскую мебель. Также произведен монтаж кислородной системы и капитальный ремонт вентиляции. Все работы проведены за счет внутренних средств учреждения. В реанимационное отделение больницы поступают пациенты в тяжелом состоянии с инфекционными заболеваниями, в том числе особо опасными. Основную массу пациентов составляют дети с заболеваниями дыхательной системы. Все подразделения учреждения работают круглосуточно в экстренном режиме.

  •  © kirovreg.ru

Это позволяет в максимально короткие сроки с момента поступления пациента в стационар провести необходимое обследование, поставить диагноз и определить тактику лечения. В отделении реанимации все палаты представляют собой мельцеровские боксы с индивидуальным выходом на улицу.

Это обеспечивает полную изоляцию пациента. Палаты оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких экспертного класса, следящей аппаратурой, инфузионными насосами и прочим оборудованием.

В Кировском областном онкодиспансере открыли обновленное приемное отделение

  •  © kirovreg.ru

  •  © kirovreg.ru

  •  © kirovreg.ru

  •  © kirovreg.ru

В Кавказском районе Краснодарского края построен офис врача общей практики

  •  © sgkb.ru

Из краевого бюджета на его возведение, а также приобретение нового оборудования выделено порядка 9,3 млн рублей.

ВОП построен в одном из наиболее отдаленных районов Кропоткина. Услуги врача общей практики теперь будут доступны для около 1,5 тыс. человек. Также в здании обустроены процедурная, кабинет доврачебного приема, физиокабинет, кабинеты гинеколога и педиатра.

В ауле Башанта Арзгирского района Ставропольского края введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт модульного типа

  •  © media.1777.ru

Общая площадь объекта составила почти 65 квадратных метров.

В учреждение уже поступило необходимое медицинское оборудование.

В Волгоградской области продолжается комплексное обновление стоматологических отделений

  •  © riac34.ru

Новое обособленное отделение стоматологической поликлиники № 12 после масштабных ремонтных работ открыто на базе больницы скорой медицинской помощи № 15

  •  © riac34.ru

  •  © riac34.ru

  •  © riac34.ru

В Николаевском районе Волгоградской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Квалифицированная медико-санитарная помощь, современное оборудование, комфортные условия приема — все это стало доступнее для жителей Николаевского района: в селе Раздольном по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» построен новый ФАП.

  •  © vpravda.ru

Новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать жителей не только Раздольного, но и близлежащих поселков Пески, Пирамидальный, Орошаемый, Целинный. В общей сложности в них проживает почти тысяча человек, в том числе 293 ребенка. Ранее Раздольненский ФАП располагался в приспособленном помещении, размер которого не позволял организовать работу в соответствии с современными требованиями. Теперь эта проблема решена: в новом медицинском подразделении общей площадью более 110 квадратных метров селянам смогут оказывать первичную доврачебную помощь, делать прививки, выполнять лечебные и сестринские процедуры, а также пред- и послерейсовые медосмотры — все необходимые условия для этого созданы.

В Лянгасово открылся круглосуточный стационар Кировской клинической больницы № 7

  •  © kirovreg.ru

В учреждении отремонтировали более 700 кв. метров площадей, а также закупили новое оборудование

  •  © kirovreg.ru

  •  © kirovreg.ru

Второе терапевтическое отделение рассчитано на 30 коек круглосуточного пребывания пациентов и 20 коек — дневного. Сейчас здесь работают порядка 7 врачей, оказывающих специализированную медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара по профилю «терапия». При стационаре функционируют кабинеты электрокардиографии и ультразвуковой диагностики, процедурный кабинет, кабинет врачебного осмотра, палата интенсивной терапии и кабинет рентгенологической диагностики.

  •  © kirovreg.ru

В д. Еметкино Козловского района Чувашии открылся современный фельдшерско-акушерский пункт

  •  © gov.cap.ru

В деревне Еметкино Козловского района открылся современный модульный фельдшерско-акушерский пункт, который отвечает всем современным требованиям. ФАП оснащен необходимым медицинским оборудованием, мебелью.

  •  © gov.cap.ru

В комфортных условиях можно будет проводить медицинские процедуры, вакцинацию, профилактические мероприятия. ФАП построен с учетом требований организации доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями: сделан специальный пандус для свободного доступа таких пациентов в здание.

В Кирове открыли обновленную женскую консультацию Кировской клинической больницы № 7 им. В.И. Юрловой

  •  © kirovreg.ru

В здании на ул. Щорса, 52 сделали ремонт, установили новое оборудование, усовершенствовали работу врачей. На все было направлено почти 12 млн рублей.

  •  © kirovreg.ru

Женская консультация обслуживает больше 38 тысяч женщин. Здесь работает пять акушеров-гинекологов. В учреждении функционирует дневной стационар на пять мест по профилю «патологии беременных», имеется операционная, кабинеты кардиотокографии, кабинет ультразвуковой диагностики.

В Ибресинском районе Чувашии открылся новый ФАП

В новом медпункте есть все для удобства работы персонала, приема пациентов и проведения медицинских процедур: кабинет приема фельдшера, совмещенный со смотровым кабинетом, процедурный кабинет, совмещенный с прививочным кабинетом, ожидальная для посетителей, помещение для персонала, для хранения лекарственных средств, для хранения уборочного инвентаря, санузел, тамбур и теплогенераторная.

Заведующий Б.Абакасинского ФАПа Еникова Римма Георгиевна имеет высшую квалификационную категорию, работает в отрасли 46 лет. За время работы показала себя знающим, умелым и образованным фельдшером.

  •  © gov.cap.ru

В Верхнекамской ЦРБ Кировской области открыли вертолетную площадку

  •  © kirovreg.ru

В Кировской области продолжают развивать санитарную авиацию. На днях начала свою работу вертолетная площадка на территории Верхнекамской центральной районной больницы, с ее помощью уже транспортировали первого пациента — девушку с угрозой прерывания беременности в кратчайшие сроки доставили в областной перинатальный центр. Перелет занял чуть больше часа, тогда как на автомобиле на дорогу потребовалось бы 3 часа.

По словам главного врача Верхнекамской ЦРБ Сергея Мякишева, к санитарной авиации им приходится прибегать не в первый раз. Но если раньше вертолеты садились на аэродром на расстоянии 8 км от Кирса, то сейчас транспортировать пациентов можно непосредственно с территории больницы.

В регионе выстроили четкую систему маршрутизации пациентов при различных заболеваниях: из районных больниц они могут быть эвакуированы как наземным транспортом, так и на вертолетах санитарной авиации в межрайонные лечебно-диагностические центры или в специализированные учреждения Кирова.

В настоящее время вылеты санитарной авиации осуществляются на двух вертолетах «Ансат», которые оснащены медицинским модулем и всем необходимым реанимационным оборудованием, а также системой теле-ЭКГ, которая в режиме реального времени автоматически расшифровывает любую кардиограмму независимо от района области. Это помогает поставить более точный диагноз пациенту, а при необходимости проконсультироваться непосредственно с врачами-кардиологами.

С начала 2018 года вертолеты санавиации совершили 339 вылетов, всего эвакуировано 352 пациента, из них — 57 детей. В Верхнекамский район вертолет вылетал с начала года 17 раз, эвакуировано 15 пациентов.

В Климовской районной больнице Брянской области открыли паллиативное отделение

  •  © bryanskobl.ru

На открытие отделения на базе Климовской ЦРБ из федерального и бюджета Брянской области было вложено более 3 млн рублей. Средства пошли на закупку медицинского оборудования: дыхательный аппарат «Авента-м», прикроватные мониторы, вертикализатор, откашлеватель, современные функциональные кровати с противопролежневыми матрацами, а также мебель медицинского назначения. Косметический ремонт палат отделения был выполнен за счёт внебюджетных средств Климовской ЦРБ.

В селе Большой Сундырь и деревне Кукшумы Ядринского района Чувашии открыты новые ФАПы

  •  © gov.cap.ru

В рамках церемонии открытия новых медицинских пунктов состоялось также вручение ключей от передвижных медицинских комплексов.

Мобильные ФАПы, созданные на базе автобусов ПАЗ, оборудованы всем необходимым для медицинских осмотров и оказания первой помощи: аппаратами УЗИ и ЭКГ, дефибриллятором, переносным аппаратом ИВЛ, гинекологическим креслом, стабилизаторами уровня глюкозы и холестерина в крови и другим — всего 16 видов медицинского оборудования.

  •  © gov.cap.ru

Каждый автомобиль оснащен собственной энергетической установкой, автоматизированным рабочим местом фельдшера, кондиционером, тепловыми завесами.

Мобильные ФАПы в ежедневном режиме будут оказывать медицинскую помощь жителям деревень, в которых проживает малое количество населения — менее 100 жителей.

В течение 2019-2021 годов в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» планируется закупить дополнительно еще 16 мобильных ФАПов, которые будут распределены по всем районам республики.

В Кирово-Чепецке Кировской области открыли новую женскую консультацию

  •  © kirovreg.ru

В Кирово-Чепецке открылась новая женская консультация. В одном месте женщины смогут получить помощь врачей гинекологов, психологов, терапевтов, пройти процедуру УЗИ и получить помощь в рамках дневного стационара.

  •  © kirovreg.ru

Женская консультация расположена на первом этаже жилого здания на ул. Кирова, 4. Раньше здесь находилась детская поликлиника. Но так как детей в городе становится все больше, помещение уже не справлялось с потоком маленьких пациентов.

  •  © kirovreg.ru

Новая женская консультация охватывает 20 тысяч населения. Чтобы сделать работу консультации максимально удобной, здесь перешли на шестидневную рабочую неделю: пациенток принимают и по субботам.

Детская поликлиника в Кирово-Чепецке переехала в новом здании

  •  © kirovreg.ru

С января 2018 года она находится в новом двухэтажном здании площадью около 800 кв. метров. На сегодняшний день в Кировской области всего две детские поликлиники находятся в отдельных зданиях — в Кирово-Чепецке и в Кирове. Обслуживает поликлиника более 10 тысяч детей. Здесь работают не только педиатры, но и фтизиатр, травматолог-ортопед, хирург, отоларинголог, невролог, офтальмолог, психиатр и логопед. Также в поликлинике есть процедурный и прививочный кабинеты и лаборатория для сбора анализов. Проводятся ЭКГ и диспансеризация. В детской поликлинике внедрены принципы бережливости и раздельного приема детей, когда здоровые и заболевшие малыши не пересекаются.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!

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http://sgkb.ru/v-severnoj-klinicheskoj-bolnicze-skoroj-mediczinskoj-pomoshhi-otkryilsya-modernizirovannyij-xirurgicheskij-kompleks.html

модернизация здравоохранения
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