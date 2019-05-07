Российские разработчики создали систему бесперебойной работы интернета в автомобилях

Российская компания Incarnet, работающая в сфере высокоскоростного интернета, создала систему обеспечения автомобиля бесперебойным интернетом в дороге.

Поясняется, что технология основана на объединении сигналов нескольких операторов мобильного интернета; пока она используется только в России, но в будущем может внедряться и за рубежом.

Маршрутизатор Incarnet ViH оборудован слотами для подключения восьми SIM-карт различных операторов. При их одновременной работе и при помощи нескольких внешних антенн скорость интернета усиливается в несколько раз и может достигать 90 Мбит/с, в том числе, в дороге. И даже при потере сигнала одного из операторов сбоя подключения не происходит.

Система превращает автомобиль в полноценный «Офис на колесах». Она также подойдет тем, кто часто путешествует или ездит в командировки на автомобиле.

Высокая скорость интернета сохраняется не только в черте города, но и далеко за его пределами, что позволяет беспрепятственно работать из автомобиля, удаленно просматривать видеозаписи, выходить на связь в формате скайп-конференций, вести деловую переписку и многое другое.

Incarnet — производитель сетевого оборудования для транспорта и общественных пространств. Компания работает в сфере сетевых технологий более 12 лет.