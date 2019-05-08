Военная автоинспекция Москвы получила первые электрические мотоциклы «ИЖ Пульсар»

Военная автоинспекция Москвы получила первые два электрических мотоцикла «ИЖ Пульсар» производства концерна «Калашников», сообщает сайт Минобороны России.

«В 100-ю ВАИ города Москвы поступили два мотоцикла „Иж Пульсар“ производства АО „Концерн Калашников“. Мотоциклетные наряды дорожно-патрульной службы уже приняли участие в обеспечении безопасности дорожного движения в ходе проведения тренировки парада на Красной площади», — уточнило министерство. В дальнейшем новые мотоциклы планируется привлекать для оперативного прибытия на места ДТП, создания мобильных групп быстрого реагирования, а также для контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями военного автотранспорта при передвижении в городе.

Впервые электромотоцикл был представлен в августе 2017 года, широкой общественности его показали на форуме «Армия-2017». Развивает максимальную скорость до 100 км/ч при запасе хода до 150 км. Мотоцикл оснащен бесщеточным двигателем постоянного тока. Его мощность — 15 кВт, при зарядке потребляет 10 кВт/ч электроэнергии. Использование «ИЖ Пульсара» в среднем в 12 раз дешевле расходов на топливо у мотоциклов на бензиновом двигателе.

При этом электромотоцикл не наносит вреда окружающей среде благодаря полному отсутствию выброса выхлопных газов в атмосферу. Таким образом «ИЖ Пульсар» можно использовать в природных и парковых зонах, а также в пешеходном пространстве, где мотоциклы на базе ДВС использовать нельзя.