В Севастополе открыта реконструированная аллея Парка Победы

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8 мая в преддверии 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в городе-герое прошло по-настоящему знаменательное и долгожданное событие, о котором севастопольцы мечтали и за которое боролись многие месяцы. Прошла общественная приемка центральной аллеи Парка Победы.

Кроме светодинамических фонтанов «Победа» диаметром 50 м (в виде одноименного ордена) и «Центральный» построены фонтаны в честь городов-героев. Всего на аллее расположены 16 светомузыкальных фонтанов.

Впереди — благоустройство территории парка с учетом того, что его территория усилиями правительства Севастополя расширена на 12 гектаров.

Сегодня в парке продолжают работы 420 рабочих. Им помогают студенческие стройотряды. К октябрю будет дополнительно высажено около 1200 деревьев, сотни кустов роз, и парк в прямом смысле слова расцветет. Озеленением займутся дендрологи из ГБУ «Парки и скверы», которое станет оператором парка.

Все работы на первой очереди реконструкции парка согласно контракту будут завершены к сентябрю. Впереди — проектно-изыскательские работы второй очереди парка. Речь идет о тех самых возвращенных в собственность города 12 гектарах земли, прилегающих к Парку Победы. И, наконец, благоустройство третьей очереди парка — набережной.

Реконструкция парка ведется в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя, общий объем финансирования проекта предполагался на уровне около 1 млрд рублей.