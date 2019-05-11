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Армия и Флот

244-я артиллерийская бригада в Калининграде получила самоходные гаубицы 2С19М1 «Мста-С»

  • 244-2-19-1-2019-0
  • 244-2-19-1-2019-0
  •  © ic.pics.livejournal.com

В ответ на развертывание Крабов в Польше и Панцергаубиц в Литве, в Калининградской области появилась Мста-С.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С» будет впервые продемонстрирована на параде Победы в Калининграде, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

«Современная самоходная артиллерийская установка „Мста-С“ впервые примет участие в военном параде, который пройдет 9 мая в Калининграде на площади Победы», — сказали в пресс-службе.

Представитель пресс-службы отметил, что первая партия из более 10 самоходных гаубиц «Мста-С» (то есть дивизион) в феврале 2019 года поступила на вооружение 11-го армейского корпуса береговых войск флота.

Ранее на вооружении этой бригады находились буксируемые орудия «Гиацинт-Б».

Несколько снимков из фоторепортажа «В Калининграде прошла ночная репетиция парада Победы».

  • 244-2-19-1-2019-1
  • 244-2-19-1-2019-1
  •  © i.ibb.co

  • 244-2-19-1-2019-2
  • 244-2-19-1-2019-2
  •  © i.ibb.co

  • 244-2-19-1-2019-3
  • 244-2-19-1-2019-3
  •  © i.ibb.co

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https://altyn73.livejournal.com/1384396.html

Калининград, Балтийский флот, Мста-С
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