244-я артиллерийская бригада в Калининграде получила самоходные гаубицы 2С19М1 «Мста-С»
В ответ на развертывание Крабов в Польше и Панцергаубиц в Литве, в Калининградской области появилась Мста-С.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С» будет впервые продемонстрирована на параде Победы в Калининграде, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
«Современная самоходная артиллерийская установка „Мста-С“ впервые примет участие в военном параде, который пройдет 9 мая в Калининграде на площади Победы», — сказали в пресс-службе.
Представитель пресс-службы отметил, что первая партия из более 10 самоходных гаубиц «Мста-С» (то есть дивизион) в феврале 2019 года поступила на вооружение 11-го армейского корпуса береговых войск флота.
Ранее на вооружении этой бригады находились буксируемые орудия «Гиацинт-Б».
Несколько снимков из фоторепортажа «В Калининграде прошла ночная репетиция парада Победы».