Предприятие ОДК внедряет современные лазерные технологии

Филиал Объединенной двигателестроительной корпорации — Воскресенский машиностроительный завод «Салют» из Московской области освоил применение передовых технологий лазерной резки в производстве деталей и сборочных единиц (ДСЕ) авиационных газотурбинных двигателей.

Новые технологии используются вместо штамповки листового материала. Кроме того, на производстве ВМЗ «Салют» лазер также применяется взамен фрезерных, сверлильных работ и электроэрозионной обработки — при объемной вырезке отверстий в корпусных ДСЕ.

«Использование новой технологии стало возможно после приобретения современного пятиосевого лазерного комплекса, — отметил директор ВМЗ „Салют“ Виктор Новиков. — Изначально он предназначался только для объемной вырезки, однако в дальнейшем, благодаря усилиям наших работников, комплекс был дополнительно оснащен столом для резки листового материала. Безусловно, некоторое время ушло на подготовку персонала — его адаптацию к новому оборудованию и технологии, однако этот процесс завершился довольно быстро».

«Эффект от технологических изменений оказался существенным, — подчеркнул главный инженер филиала ВМЗ „Салют“ Дмитрий Исаев. — Отпала необходимость в большом количестве оснастки, достигнута существенная экономия режущего инструмента».

Воскресенский машиностроительный завод «Салют» — это многофункциональный производственный комплекс, основанный в 1974 году на базе загородной станции стендовых испытаний двигателей летательных аппаратов. На сегодняшний день предприятие занимается производством ДСЕ двигателей семейства АЛ-31Ф, АИ-222-25, ТВ7-117 и других.