В Ленинградской и Владимирской областях обновлены два железнодорожных вокзала

В Гатчине у платформы Татьянино открылся вокзал

Отметим, что пассажиропоток на этой платформе гораздо больше, чем на ближайших станциях, поэтому открытие нового вокзала — событие по-настоящему важное. Он оснащен электронными табло, пандусами для маломобильных граждан, тактильной плиткой, кассой с пониженным окном, терминалами самообслуживания и санитарными комнатами.





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На станции Гороховец Владимирской области завершился ремонт вокзал

На станции Гороховец на Горьковской дороге завершился капитальный ремонт здания вокзала. Эти работы приурочены к 850-летию города Гороховца, которое будет отмечаться в июле.

В последние годы Гороховец стал одним из туристических центров Владимирской области. В этих местах удивительно красивые пейзажи: город спускается к тихой небольшой реке Клязьме, и ярусами на горе, на главных улицах, у воды расположены белокаменные храмы и монастыри, жилые дома, построенные в годы расцвета Гороховца — в XVII веке.

Постройки города включены в предварительный список памятников культурного наследия ЮНЕСКО. Это одна из причин интереса к Гороховцу кинематографистов. К примеру, здесь снимал уже несколько фильмов Никита Михалков: Гороховец был небольшим безымянным уездным городом в его недавнем фильме «Солнечный удар». Привлекает туристов и горнолыжный комплекс на склонах почти стометровой Пужаловой горы. К юбилейным датам особое внимание принято уделять «воротам города»: вокзалы модернизируют, чтобы они справились с большим потоком гостей и производили на них впечатление.

Теперь же старинный вокзал можно увидеть вживую. Кроме пассажирского здания, восстановлены багажное отделение и кубовая — небольшая постройка на первой платформе, в которой в последние годы был магазин, а ведь когда-то она снабжала пассажиров кипятком. Воссоздана старинная металлическая кровля, кованые фонари и вывеска «Гороховецъ». Так что пассажир, проезжающий мимо станции, может на минуту почувствовать себя путешественником во времени.

Общая стоимость ремонта составила 15 млн руб.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!