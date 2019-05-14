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Транспорт и логистика

В Ленинградской и Владимирской областях обновлены два железнодорожных вокзала

  •  © railwayz.info

В Гатчине у платформы Татьянино открылся вокзал

Отметим, что пассажиропоток на этой платформе гораздо больше, чем на ближайших станциях, поэтому открытие нового вокзала — событие по-настоящему важное. Он оснащен электронными табло, пандусами для маломобильных граждан, тактильной плиткой, кассой с пониженным окном, терминалами самообслуживания и санитарными комнатами.

  •  © gatchina-news.ru

На станции Гороховец Владимирской области завершился ремонт вокзал

  •  © 1204489.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

На станции Гороховец на Горьковской дороге завершился капитальный ремонт здания вокзала. Эти работы приурочены к 850-летию города Гороховца, которое будет отмечаться в июле.

В последние годы Гороховец стал одним из туристических центров Владимирской области. В этих местах удивительно красивые пейзажи: город спускается к тихой небольшой реке Клязьме, и ярусами на горе, на главных улицах, у воды расположены белокаменные храмы и монастыри, жилые дома, построенные в годы расцвета Гороховца — в XVII веке.

Постройки города включены в предварительный список памятников культурного наследия ЮНЕСКО. Это одна из причин интереса к Гороховцу кинематографистов. К примеру, здесь снимал уже несколько фильмов Никита Михалков: Гороховец был небольшим безымянным уездным городом в его недавнем фильме «Солнечный удар». Привлекает туристов и горнолыжный комплекс на склонах почти стометровой Пужаловой горы. К юбилейным датам особое внимание принято уделять «воротам города»: вокзалы модернизируют, чтобы они справились с большим потоком гостей и производили на них впечатление.

Теперь же старинный вокзал можно увидеть вживую. Кроме пассажирского здания, восстановлены багажное отделение и кубовая — небольшая постройка на первой платформе, в которой в последние годы был магазин, а ведь когда-то она снабжала пассажиров кипятком. Воссоздана старинная металлическая кровля, кованые фонари и вывеска «Гороховецъ». Так что пассажир, проезжающий мимо станции, может на минуту почувствовать себя путешественником во времени.

Общая стоимость ремонта составила 15 млн руб.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!

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https://www.gudok.ru/infrastructure/?ID=1423514

транспорт, инфраструктура, вокзалы России
  • Human RS Human RS
    14.05.1901:05:55

    Пост включает в себя две новости «потеряшки» из 2018 и 2017 годов. Да они староваты, но решили чего добру пропадать то…

    #1128717
  • Нет аватара brat_po_razumu
    14.05.1901:51:13

    По Гороховцу:

    Не скажу, чтобы здание вокзала там прям-таки рассыпалось — вовсе нет, весьма приличное было:

    •  © ждвокзалы.рф

    Сейчас:

    •  © ic.pics.livejournal.com

    Первое слева маленькое здание до часовни — это багажный сарай. Так называется.

    •  © ic.pics.livejournal.com

    Здание депо, классицизм с эклектикой, эклектика с классицизмом. Маленькое здание на первой платформе — это кубовая. Это там давали кипяток:

    •  © ic.pics.livejournal.com

    Фото deadOKey, deadokey.livejournal.com/476467.html

    Отредактировано: brat_po_razumu~02:08 14.05.19
    #1128719
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