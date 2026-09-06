«Серп и Молот» открыт после реконструкции: как устроен новый московский вокзал
Новый «Серп и Молот» задуман не как отдельная станция, а как узел большой пересадочной системы. Рассказываем, какое место он займёт в транспортной сети Москвы и как будет развиваться дальше.
После реконструкции для пассажиров наконец открылась обновленная станция МЦД-4 «Серп и Молот». Она станет частью большого ТПУ, который объединит железную дорогу, метро и наземный транспорт.
Главная особенность «Серпа и Молота» — это, конечно, пересадки. ТПУ объединит МЦД-4 и МЦД-2, плюс станции метро «Площадь Ильича» и «Римская». При этом сегодня запускают только платформу МЦД-4, а инфраструктуру для второго диаметра еще не успели закончить. Ее открытие, ожидается примерно через месяц. В перспективе «Серп и Молот» должен стать одним из крупнейших пересадочных узлов Москвы: власти оценивали его потенциальный пассажиропоток примерно в 100 тыс. человек в сутки.
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