Вторая очередь тепличного комплекса открылась в Якутии

14 мая состоялось официальное открытие второй очереди тепличного комплекса ООО «Саюри» в селе Сырдах города Якутска.

Проект реализован в ТОР «Кангалассы». Его общая стоимость составляет 1,7 млрд рублей, из которых 300 млн рублей инвестировал Фонд Развития Дальнего Востока. Создано единственное в мире производство овощей (салата, огурцов и помидоров), расположенное на вечной мерзлоте.

В 2016 году было завершено строительство экспериментальной теплицы площадью 1 га. 14 мая введена вторая очередь — теплица площадью 1,2 га. На третьем этапе, который должен быть завершен в 2020 году, будет построена третья теплица площадью 2 га.

С выходом на полную производственную мощность предприятие планирует производить до 1,9 тысячи тонн сельхозпродукции в год, что позволит закрыть потребности населения Якутска в свежих овощах и зелени на 20 процентов.

В теплице используется уникальная японская трехслойная пленка, светопропускаемость которой равна 94% (это выше, чем у стекла). Все системы микроклимата в теплице автоматические и управляются через центральный компьютер, установлена гидропонная система орошения. Нигде в мире нет теплиц, способных выдерживать дифференциал температур в 100 градусов: от минус 50 до плюс 50.

По словам руководителя предприятия Дмитрия Захарова, использование современных конструкций, энергосберегающих инноваций, агротехнологий позволяет получать высокий урожай (около 1 тыс. т в год) и стабильную прибыль.

К 2020 году будут построены еще 10 тепличных блоков общей площадью 2 га. Общая производственная мощность агрокластера составит 1,9 тыс. т сельхозпродукции в год, что позволит обеспечить потребности населения Якутска в свежих овощах и зелени на 20%.

Проект имеет высокую социальную значимость и направлен на развитие сельского хозяйства, увеличение уровня обеспеченности населения качественными продовольственными товарами местного производства. «Создан серьезный агрокластер, способный обеспечивать жителей города Якутска свежими томатами, огурцами и зеленью салата круглогодично. Для города Якутска, где в течение восьми месяцев овощи завозятся из-за пределов региона, это очень важно», — было отмечено на открытии тепличного комплекса.

Это уже третий по счету сельскохозяйственный проект Фонда Развития Дальнего Востока на Дальнем Востоке. На инвестиции в развитие агропромышленного сектора приходится около 23% портфеля фонда.

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