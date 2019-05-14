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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Вторая очередь тепличного комплекса открылась в Якутии

  •  © minvr.ru

14 мая состоялось официальное открытие второй очереди тепличного комплекса ООО «Саюри» в селе Сырдах города Якутска.

Проект реализован в ТОР «Кангалассы». Его общая стоимость составляет 1,7 млрд рублей, из которых 300 млн рублей инвестировал Фонд Развития Дальнего Востока. Создано единственное в мире производство овощей (салата, огурцов и помидоров), расположенное на вечной мерзлоте.

В 2016 году было завершено строительство экспериментальной теплицы площадью 1 га. 14 мая введена вторая очередь — теплица площадью 1,2 га. На третьем этапе, который должен быть завершен в 2020 году, будет построена третья теплица площадью 2 га.

С выходом на полную производственную мощность предприятие планирует производить до 1,9 тысячи тонн сельхозпродукции в год, что позволит закрыть потребности населения Якутска в свежих овощах и зелени на 20 процентов.

В теплице используется уникальная японская трехслойная пленка, светопропускаемость которой равна 94% (это выше, чем у стекла). Все системы микроклимата в теплице автоматические и управляются через центральный компьютер, установлена гидропонная система орошения. Нигде в мире нет теплиц, способных выдерживать дифференциал температур в 100 градусов: от минус 50 до плюс 50.

  •  © minvr.ru

  •  © news.ykt.ru

По словам руководителя предприятия Дмитрия Захарова, использование современных конструкций, энергосберегающих инноваций, агротехнологий позволяет получать высокий урожай (около 1 тыс. т в год) и стабильную прибыль.

К 2020 году будут построены еще 10 тепличных блоков общей площадью 2 га. Общая производственная мощность агрокластера составит 1,9 тыс. т сельхозпродукции в год, что позволит обеспечить потребности населения Якутска в свежих овощах и зелени на 20%.

Проект имеет высокую социальную значимость и направлен на развитие сельского хозяйства, увеличение уровня обеспеченности населения качественными продовольственными товарами местного производства. «Создан серьезный агрокластер, способный обеспечивать жителей города Якутска свежими томатами, огурцами и зеленью салата круглогодично. Для города Якутска, где в течение восьми месяцев овощи завозятся из-за пределов региона, это очень важно», — было отмечено на открытии тепличного комплекса.

Это уже третий по счету сельскохозяйственный проект Фонда Развития Дальнего Востока на Дальнем Востоке. На инвестиции в развитие агропромышленного сектора приходится около 23% портфеля фонда.

  •  © news.ykt.ru

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тепличный комплекс , Якутия , ТОР "Кангалассы"
  • Нет аватара Мафусаил
    15.05.1911:03:19

    Хорошая новость!!!

    #1129010
  • Нет аватара Мафусаил
    15.05.1911:04:23

    Интиресно, где те кто орет попой, что мол в России ни чего не строится?!

    #1129012
  • Геннадий Тесёлкин Геннадий Тесёлкин
    15.05.1915:57:24

    Ну, не «дифференциал» же, а диапазон температур.

    Кстати, Якутия находится в такой же зоне по солнечной радиации, как и Ростов, Краснодар. Жаль не могу фрагмент карты вставить

    #1129083
    • Максим Николаев Максим Николаев
      15.05.1916:13:13

      Солнце тут роли не играет.

      #1129085
      • Нет аватара Johnny Mnemonic
        15.05.1920:25:47

        ну тогда по вашей теории растения растить надо в подвалах как грибы, а идиоты проектировщики тепличных комплексов их делают прозрачными, а так бы ангар утеплили плитами полистирола и вперед, да?

        #1129125
        • Максим Николаев Максим Николаев
          16.05.1913:34:20

          Прозрачными делают для лета, но он слишком короткий. Я сам живу в Якутии, а вы?

          #1129240
    • Нет аватара Johnny Mnemonic
      15.05.1920:32:47

      Так потому и строят что уровень расходов на досвет растений намного меньше чем в той же московской области.

      #1129126
  • Нет аватара Parhit
    15.05.1921:11:25

    С уровнем нынешних технологий сейчас в каждом регионе можно такие теплицы построить для роста овощей? Интересно посмотреть статистику по всем регионам.

    #1129128
    • Нет аватара Johnny Mnemonic
      15.05.1921:21:09

      вопрос где выгоднее. тут сумма двух факторов это солнечная активность (минимизировать издержки на досвет ) и среднегодовая температура (минимизировать издержки на отопление и кондиционирование). Первое это карта инсоляции второе температур РФ. Одну накладываем на другую и получаем результат.

      #1129129
  • Нет аватара Parhit
    15.05.1921:45:40

    Есть же еще фактор расстояния и цены электроэнергии? Мне интересно на Колыме и на Чукотке такие теплицы не строят потому что рынок совсем маленький или там это невозможно? Транспортировка туда будет стоит дороже электроэнергии?

    #1129132
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      15.05.1923:37:20

      Рынок однозначно маленький. Население Магаданской области 140 тыс., на Чукотке и того меньше — 50 тыс. Разбросаны по посёлкам.

      Якутия всё-таки миллион. В том числе центр — Якутск с посёлками на Лене — всё-таки под полмиллиона.

      Отредактировано: Сергей Котенко~23:40 15.05.19
      #1129152
    • Нет аватара Johnny Mnemonic
      15.05.1923:52:39

      рынок потребления скорее всего небольшой, тепличные комплексы работают со стабильной продуктивностью — все это надо кудато девать. излишки если вывозить то по бросовой цене, в итоге себистоимость огурцов будет золотая .

      Почему большая часть тепличных комплексов возле Москвы и на южом направлении от Москвы — скажем так в южной части ЦФО — самая большая густонаселенность РФ, большой рынок сбыта, а на юге при этом еще тепло и светло .

      Относительно транспортировки — она как правило имеет незначительный процент в конечной стоимости продукции(но значительный процент относительно закупочной цены), хотя конечно от расстояния все зависит.

      Отредактировано: Johnny Mnemonic~23:53 15.05.19
      #1129156
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