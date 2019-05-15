Завод «Атоммаш» приступил к отгрузке парогенераторов для АЭС «Куданкулам»

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Волгодонский завод «Атоммаш» (филиал компании «АЭМ-технологии») отгрузил первый парогенератор ПГВ-1000М из комплекта теплообменного оборудования, изготавливаемого заводом для четвертого энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии.

— Мы продолжаем поставку оборудования для индийской станции. В ближайшее время будет отгружено еще одно изделие. На завершающем этапе — изготовление третьего и четвертого аппарата. Старт дан, остальные теплообменные устройства также будут доставлены на строящуюся площадку Куданкулам в этом году, — отметил директор Филиала Ровшан Аббасов.

Парогенератор относится к изделиям первого класса безопасности. Диаметр корпуса— более 4 м, длина пароегенартора составляет порядка 15 метров. Вес оборудования — 340 т. В верхней части корпуса находится паровое пространство, в нижней части корпуса парогенератора располагается поверхность теплообмена, которая состоит из 11 000 нержавеющих труб. Диаметр труб составляет 16 мм, длина — от 10 до 14 метров. Концы труб закреплены в двух коллекторах.

В индийский штат Тамилнад изделие отправится несколькими видами транспорта. От завода до специализированного причала на Цимлянском водохранилище парогенератор доставят автомобильным транспортером. Аппарат посредством уникального козлового крана, грузоподъемностью 650 тонн, переместят на сухогрузное судно, и речным путем доставят до города Санкт-Петербурга. Оттуда изделие отправится в путь вокруг Европы и через Суэцкий канал выйдет по морю к Индии. Протяженность маршрута составит 21 000 километров.