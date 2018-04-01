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Армия и Флот

ПСКРы «Коршун» и «Кречет» переданы Береговой охране

  •  © Фото автора (A_SEVER)

  •  © Фото автора (A_SEVER)

В конце апреля в городе-герое Керчь после успешного завершения ходовых и государственных испытаний подписаны приёмные акты пограничных сторожевых кораблей «Коршун» и «Кречет» проекта 03050 «Гюйс».

Оба пограничных сторожевых корабля 4-го ранга построены в Рыбинске на судостроительном заводе «Вымпел» и были спущены на воду 11 и 17 октября прошлого года.

Проект корабля разработан КБ ССЗ «Вымпел» с учётом пожеланий заказчика и совмещает в себе качества патрульного корабля и буксира.

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 112 т.

Главные размерения: длина — 29.1 м, ширина — 6.5 м, осадка — 1.9 м.

Максимальная скорость хода: 18 узлов

Дальность плавания: 1000 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 5 человек

Вооружение — пулемёт

Серия:

Заводской № 01408 — заложен 24.06.16 — спущен 03.10.17 — передан 04.2018 — «Орлан»

Заводской № 01410 — заложен в 2018 году — спущен 11.10.18 — передан 04.2019 — «Коршун»

Заводской № 01411 — заложен в 2018 году — спущен 17.10.18 — передан 04.2019 — «Кречет»

Заводской № 01412 — в постройке

Заводской № 01413 — в постройке

ПСКР «Орлан» — головной корабль проекта 03050:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

  •  © Фото автора (A_SEVER)

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ССЗ Вымпел, ПСКР, 03050, 1496М1, Керчь, Крым, Береговая охрана
  • A_SEVER A_SEVER
    15.05.1922:57:41

    Для интересующихся с авиабазы — 388-й это «Кречет».    

    #1129143
    • Нет аватара Ил-2
      16.05.1900:18:04

      Север, а почему у них так с вооружением скромно? Это по порту работать судно будет?

      #1129158
      • A_SEVER A_SEVER
        16.05.1900:36:15

        почему у них так с вооружением скромно?
        Сейчас все наши новые ПСКРы имеют минимальный состав вооружения.

        Это требование заказчика.

        Это по порту работать судно будет?
        Эти ПСКРы будут охранять Керченский пролив.

        #1129160
        • Нет аватара Ил-2
          16.05.1910:49:44

          В смысле досмотровые группы возить? 1 пулемет это просто не серьезно. Хотя бы гранатометы против боевых пловцов поставили, я уж не говорю о АК-630 как минимум(((

          Отредактировано: Ил-2~10:49 16.05.19
          #1129204
          • A_SEVER A_SEVER
            16.05.1911:01:59

            гранатометы против боевых пловцов поставили
            Это задача ВМФ и Росгвардии, но вооружении которых есть (будут) противодиверсионные катера «Грачонок».

            АК-630 ПСКРу 4-го ранга не положена по статусу, её ставят на более крупные ПСКРы 3-го и 2-го ранга.

            #1129208
            • Нет аватара Юрген
              16.05.1911:13:40

              Это задача ВМФ и Росгвардии, но вооружении которых есть (будут) противодиверсионные катера «Грачонок».

              А зачем там ПСКР нужны? Для досмотра судов?

              #1129212
              • A_SEVER A_SEVER
                16.05.1911:17:43

                Для досмотра судов?
                И контроля за международным судоходством в Керченском проливе.

                #1129213
                • Нет аватара Юрген
                  16.05.1911:18:43

                  А у ВМФ контролировать судоходство полномочий нету?

                  Отредактировано: Юрген~11:18 16.05.19
                  #1129214
                  • A_SEVER A_SEVER
                    16.05.1911:23:26

                    У каждой силовой структуры свои задачи.

                    #1129216
                • Нет аватара Ил-2
                  16.05.1912:10:21

                  Ну я и говорю — досмотровые группы возить

                  #1129229
                  • A_SEVER A_SEVER
                    16.05.1912:21:29

                    я и говорю — досмотровые группы возить
                    При необходимости ПСКР может стать буксиром:

                    •  © Фото из открытых источников

                    #1129231
  • Нет аватара WohaAhow
    16.05.1909:41:45

    Так они ПСКРы или ПСКА?

    #1129193
    • A_SEVER A_SEVER
      16.05.1909:56:10

      Так они ПСКРы или ПСКА?
      А присвоение имён вместо ЛЦО не даёт ответ на этот вопрос?    

      #1129197
    • Нет аватара Юрген
      16.05.1910:19:54

      Переклассифицированы в ПСКР.

      #1129199
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