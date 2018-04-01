ПСКРы «Коршун» и «Кречет» переданы Береговой охране

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В конце апреля в городе-герое Керчь после успешного завершения ходовых и государственных испытаний подписаны приёмные акты пограничных сторожевых кораблей «Коршун» и «Кречет» проекта 03050 «Гюйс».

Оба пограничных сторожевых корабля 4-го ранга построены в Рыбинске на судостроительном заводе «Вымпел» и были спущены на воду 11 и 17 октября прошлого года.

Проект корабля разработан КБ ССЗ «Вымпел» с учётом пожеланий заказчика и совмещает в себе качества патрульного корабля и буксира.

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 112 т.

Главные размерения: длина — 29.1 м, ширина — 6.5 м, осадка — 1.9 м.

Максимальная скорость хода: 18 узлов

Дальность плавания: 1000 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 5 человек

Вооружение — пулемёт

Серия:

Заводской № 01408 — заложен 24.06.16 — спущен 03.10.17 — передан 04.2018 — «Орлан»

Заводской № 01410 — заложен в 2018 году — спущен 11.10.18 — передан 04.2019 — «Коршун»

Заводской № 01411 — заложен в 2018 году — спущен 17.10.18 — передан 04.2019 — «Кречет»

Заводской № 01412 — в постройке

Заводской № 01413 — в постройке