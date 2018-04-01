ПСКРы «Коршун» и «Кречет» переданы Береговой охране
В конце апреля в городе-герое Керчь после успешного завершения ходовых и государственных испытаний подписаны приёмные акты пограничных сторожевых кораблей «Коршун» и «Кречет» проекта 03050 «Гюйс».
Оба пограничных сторожевых корабля 4-го ранга построены в Рыбинске на судостроительном заводе «Вымпел» и были спущены на воду 11 и 17 октября прошлого года.
Проект корабля разработан КБ ССЗ «Вымпел» с учётом пожеланий заказчика и совмещает в себе качества патрульного корабля и буксира.
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 112 т.
Главные размерения: длина — 29.1 м, ширина — 6.5 м, осадка — 1.9 м.
Максимальная скорость хода: 18 узлов
Дальность плавания: 1000 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 5 человек
Вооружение — пулемёт
Серия:
Заводской № 01408 — заложен
Заводской № 01410 — заложен в 2018 году — спущен
Заводской № 01411 — заложен в 2018 году — спущен
Заводской № 01412 — в постройке
Заводской № 01413 — в постройке
ПСКР «Орлан» — головной корабль проекта 03050:
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