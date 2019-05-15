«Окская судоверфь» сдала нефтеналивную баржу «Белмакс 8»
29 апреля 2019 года сдана восьмая мелкосидящая «двухкорпусная» несамоходная нефтеналивная баржа «Белмакс 8» проекта ROB20, построенная на судостроительном заводе «Окская судоверфь» (Нижегородская область).
Это последнее судно серии, которое вместе с сухогрузами проекта RDB20 строятся для судоходной компании «Белмакс». Заказчиком проекта выступает ГТЛК. Соответствующий контракт подписан 31 октября 2017 года.
Несамоходная наливная баржа проекта ROB20 — справка
Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро
Баржа предназначена для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 61 0С и выше, основной груз — мазут.
Длина наибольшая — 118,79 м Ширина габаритная — 22,8 м Высота борта до главной палубы — 3 м Высота тронка — 1 м Высота борта расчетная — 4 м Осадка — 2,75 м Дедвейт — 6013 т Максимальная вместимость танков — 6 тыс. 860 куб. м