Партия новых бронеавтомобилей «Тигр-М» пополнила автопарк спецназовцев на Ставрополье

Партия новейших бронеавтомобилей «Тигр-М» поступила на вооружение подразделения спецназа, дислоцированного в Ставропольском крае. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«В воинскую часть специального назначения Южного военного округа поступили шесть новейших бронированных автомобилей „Тигр-М“ марки ГАЗ», — отметил Астафьев.

В настоящее время автомобили проходят курс технического обслуживания для эксплуатации в тяжелых дорожных условиях, новые образцы военной техники задействуют на тактических учениях уже в июне, в летнем периоде обучения.