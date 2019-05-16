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Армия и Флот

Партия новых бронеавтомобилей «Тигр-М» пополнила автопарк спецназовцев на Ставрополье

  •  © defence.ru

Партия новейших бронеавтомобилей «Тигр-М» поступила на вооружение подразделения спецназа, дислоцированного в Ставропольском крае. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«В воинскую часть специального назначения Южного военного округа поступили шесть новейших бронированных автомобилей „Тигр-М“ марки ГАЗ», — отметил Астафьев.

В настоящее время автомобили проходят курс технического обслуживания для эксплуатации в тяжелых дорожных условиях, новые образцы военной техники задействуют на тактических учениях уже в июне, в летнем периоде обучения.

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https://tass.ru/armiya-i-opk/6435641

Министерство обороны, ЮВО, Тигр-М
  • Нет аватара Ил-2
    16.05.1910:53:23

    Толковая машина душманов гонять!   

    #1129207
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