Второй военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан Минобороны

Предприятие «Авиастар-СП» передал второй военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А Минобороны РФ. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Ульяновское самолетостроительное предприятие АО „Авиастар-СП“ (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) передало Министерству обороны России очередной военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А под заводским номером 110», — указывается в документе.

Всего в текущем году планируется построить и передать пять новейших транспортников.