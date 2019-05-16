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Армия и Флот

Второй военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан Минобороны

  •  © phototass4.cdnvideo.ru

Предприятие «Авиастар-СП» передал второй военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А Минобороны РФ. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Ульяновское самолетостроительное предприятие АО „Авиастар-СП“ (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) передало Министерству обороны России очередной военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А под заводским номером 110», — указывается в документе.

Всего в текущем году планируется построить и передать пять новейших транспортников.

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армия и флот
  • Нет аватара абрамыч
    16.05.1913:58:30

    Пошли понемножку.

    #1129245
  • Нет аватара homeland
    16.05.1915:50:06

    Служить лет по 30 наверно будут? Тогда выходит всего будет штук 200. Ну наверно хватит на переброску десантной дивизии, хорошо.

    #1129273
  • Нет аватара BRO
    16.05.1916:40:32

    Нужно больше российских самолетов и полностью из российских комплектующих, или хотя бы тех что стоят в ключевых узлах, чтобы мы были хозяевами своих самолетов и могли продавать куда захотим, а не спрашивали разрешения.

    #1129283
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