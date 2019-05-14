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Авиация

Завершается монтаж первой отечественной системы роботизированной сборки самолетов

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Первая отечественная полностью роботизированная линия для бесстапельной сборки крупных самолетов собрана в Ульяновске на заводе «Авиастар-СП». Уже летом этого года линия будет задействована при производстве новых военно-транспортных самолетов Ил-476. А с начала следующего года — при выпуске отечественного пассажирского лайнера Ил-114 на заводе «Объединенной авиастроительной корпорации» в Подмосковье.

Заложенная разработчиками производственная мощность поточной линии позволит собирать до 18 самолётов год. По сравнению с ранее существующими технологиями это увеличит скорость сборки в четыре раза.

Новая технология и оборудование разработаны московским ЗАО «Авиационный консалтинг-Техно»; в состав команды разработчиков вошли более 70 специалистов, конструкторов и инженеров, большинство из которых — выпускники Московского авиационного института и других ведущих столичных вузов.

Гендиректор компании ЗАО «Авиационный консалтинг-Техно» Евгений Цодыковский подтвердил, что контракт на установку линии заключен с «Объединенной авиастроительной корпорацией» (ОАК). Он рассказал, что новая технология разрабатывалась столичными инженерами в течение последних четырех лет. В Москве специально под проект были созданы новое конструкторское бюро и опытное производство, общий размер инвестиций превысил 400 млн рублей. В состав команды разработчиков вошли более 70 специалистов, конструкторов и инженеров, большинство из которых выпускники ведущих столичных вузов — МАИ, МГУ, МГТУ имени Баумана и МФТИ.

Технологии и ПО, заложенные при разработке новой линии, могут быть использованы для создания аналогичных роботизированных сборочных линий для других типов транспортных и гражданских воздушных судов. По словам Евгения Цодыковского, конструкторское бюро заключило контракт на использование технологии для сборки еще одного самолета — нового отечественного пассажирского лайнера Ил-114 на заводе ОАК в Подмосковье. Линию предполагается установить на предприятии в конце этого года, а начать выпускать с ее помощью самолеты — уже в начале следующего.

Роботизированные комплексы будут сами выполнять наиболее ответственные и трудоемкие этапы — сборку фюзеляжа, стыковку крыла и фюзеляжа, сборку планера самолета. Использование лазерных трекеров (измерительные приборы) и промышленных роботов позволит соединять многотонные агрегаты крупных самолетов с точностью до сотых долей миллиметра за несколько часов. Тогда как ранее подобные операции проводились с участием десятков высококвалифицированных слесарей-сборщиков и занимали недели. В итоге отечественная технология позволит сократить трудоемкость окончательной сборки воздушного судна в три-четыре раза.

На отечественных самолетостроительных заводах сейчас используется лишь несколько похожих линий бесстапельной сборки, правда, все они иностранного производства, но технологии импортозамещения и «индустрия-4.0» ускоряют развитие отечественной отрасли.

Технический директор ОАК Юрий Тарасов подтвердил, что в настоящий момент ведется монтаж технологического оборудования новой поточной линии для сборки самолетов Ил-76МД-90А на заводе «Авиастар-СП». Она состоит из 10 станций, обеспечивающих полную сборку воздушного судна из агрегатов планера, поступающих с агрегатно-сборочного производства. На каждой из станций выполняется отдельная операция: от стыковки отсеков фюзеляжа и монтажа гидросистем до навески двигателей и финальной отработки. Перед физической стыковкой проводится «виртуальная», которая позволяет оптимизировать процесс еще до начала перемещения многотонных агрегатов.

Такая технология позволяет снизить трудоемкость работ, обеспечить контролируемое качество и максимальную точность сборки самолета.

Отечественная линия по ряду характеристик превосходит импортные аналоги, в частности немецкие, которые сегодня используются в России для сборки МС-21 и Sukhoi Superjet, отметил Евгений Цодыковский. Она также дешевле зарубежного оборудования на 25-30%.

С использованием новых технологий стыковки сократится время и повысится качество сборки самолетов, сказала руководитель дирекции перспективных производственных проектов МАИ Валентина Сизикова. Но чтобы сказать насколько российская линия будет конкурентоспособна по сравнению с иностранными аналогами нужно посмотреть ее в работе.

— Результаты тестов пока себя оправдывают. Нужно развивать технологию и предложить ее рынку, — отметила она.

По словам исполнительного директора «Авиапорта» Олега Пантелеева, роботизация — одна из важных тенденций в машиностроении и авиастроении.

С учетом того, что одна из проблем авиаотрасли — серьезный дефицит высококвалифицированных слесарей и сборщиков, новация позволит повысить производительность труда и сократить время сборки воздушных судов.

Есть и другой аспект. По мнению Олега Пантелеева, наши самолетостроители уже столкнулись с ограничением доступа к западным технологиям.

— Получение современных роботизированных комплексов западной разработки для российских предприятий стало де-факто невозможным, поэтому ставка на отечественные аналоги — единственный шанс иметь доступ к современной технологии без каких-либо санкционных рисков, — считает эксперт.

По его словам, на старте реализации технологии разработчики отечественного комплекса, конечно, могут столкнуться со сложностями, ведь при создании всякой новой продукции есть риск чего-то не учесть. Но на своих ошибках, если таковые были допущены, отечественные производители будут учиться, и в итоге Россия получит собственную технологию. А ее применение — это обязательное условие сохранения конкурентоспособности отечественных самолетостроительных предприятий. В будущем она может быть опробована и в вертолетостроении.

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https://iz.ru/875148/irina-tcyruleva/prishestvie-mashin-roboty-nachnut-sobirat-otechestvennye-samolety

импортозамещение, ОАК, Авиационный Консалтинг-Техно, Москва, Ульяновск, Авиастар-СП, роботизация, инновации, авиастроение
  • Нет аватара Захарка
    14.05.1907:06:42

    Эта новость уже не первый год бродит на СУНе. Надеюсь, автор прав, и летом эту линию все-же запустят в работу.

    #1128724
    • DKerr DKerr
      14.05.1908:34:40

      Не нашел об этом на СУН, можно ссылку? )

      Лапши то для ушей всегда много в воздухе витает, но тут технический директор ОАК подтверждает информацию, так что мне она показалась достойной внимания. В оригинале еще и московский вице-мэр все это подтверждает, но о нем упоминания пришлось, понятное дело, убрать.

      Отредактировано: DKerr~08:39 14.05.19
      #1128739
      • Нет аватара Захарка
        14.05.1909:20:05

        Пожалуйста: sdelanounas.ru/blogs/101362/

        #1128750
        • DKerr DKerr
          14.05.1913:32:37

          Действительно! Спасибо )

          И почему-то на тот момент в личном блоге…

          Прочел первоисточник, полагаю на тот момент разработка еще не была завершена.

          Отредактировано: DKerr~14:33 14.05.19
          #1128781
          • Нет аватара Захарка
            14.05.1915:31:45

            Там писали, что уже монтируют систему, и что-то всё никак. Нам бы ещё такую линию куда-нибудь в КНААПО, для Су-57…

            #1128795
            • DKerr DKerr
              14.05.1915:54:35

              По тону статьи в первоисточнике (собираются использовать то-то, планируют то-то) я так понял, что да — начали на тот момент монтаж каких-то компонентов, но в целом разработка только в процессе. Поэтому и личный блог. Сейчас все разработано, изготовлено, доставлено и собрано, завершается монтаж и остается пара месяцев на пуско-наладку. На мой взгляд это очень круто, что у нас появился такой центр компетенций — даже если еще какое-то время уйдет на допилку по факту уже эксплуатации, то потом это можно масштабировать на все авиастроение. Неплохо бы на этой базе роботизированные заводы создавать и для сборки автомобитей, сельскохозяйственной, строительной и коммунальной техники, военной техники. А в кораблестроении это б вообще песня — счас корейцы что-то такое только готовят.

              Отредактировано: DKerr~15:55 14.05.19
              #1128802
              • сергей иванов сергей иванов
                14.05.1923:04:15

                А можно подробнее про корейцев, которые что-то такое готовят? — уж очень интересно как такое возможно

                Отредактировано: сергей иванов~23:04 14.05.19
                #1128929
                • DKerr DKerr
                  15.05.1901:33:29

                  Например вот: [https://www.korabel.ru/news/comments/koreyskie_roboty_zaymutsya_sudostroeniem.html]

                  #1128954
        • Zveruga Zveruga
          14.05.1923:57:46

          В вашей новости — «Началась установка». В этой новости — «Завершается монтаж».

          Ферштейн?

          #1128938
  • Нет аватара mrrhyde
    14.05.1908:58:39

    А что ил-476 — это уже официальное название Ил-76МД-90А?

    #1128746
    • Нет аватара Захарка
      14.05.1909:26:24

      Сленговое. Но, но мой взгляд, оно даёт более точное понимание того, что самолёт не просто модификация старого 76-го, а нечто принципиально новое.

      #1128752
      • Нет аватара mrrhyde
        14.05.1911:04:07

        но планер-то тот же остался. В отличии, скажем, от ил-496

        хотя, действительно странно, что до сих пор официально не переименовали. История знает переименования и из-за более мелких модификаций…

        #1128763
  • Нет аватара Jub
    14.05.1909:25:31

    Хорошая новость, но надо отметить что монтаж идет уже 2 года.

    #1128751
    • Валерий Кузнецов Валерий Кузнецов
      14.05.1916:19:31

      Согласен, но начало всегда дается со скрипом. Надо просто довести до ума и запустить в серию для других заводов. Спасибо. С уважением.

      #1128810
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      • DKerr DKerr
        14.05.1914:30:07

        У суперджета 2 проблемы: ненадежная французская «горячая» часть двигателя и отсутствие комплекта запчастей и сервиса в каждом аэропорте. Первая проблема решается созданием линейки ПД и в принципе будущее отечественного авиастроения зависит от успешности этого проекта. Вторая — это деньги: чтобы продать за 15 лет 1000 самолетов, нужно на старте собрать запчасти на несколько сотен, чтоб они лежали в аэропортах и на складах.

        #1128791
      • Нет аватара Ветер
        14.05.1915:53:34

        то есть вы мечтаете что бы государство и ОАК просто выбросило все те деньги, которые вложены в проект ссж? по моему дешевле окончательно покончить с вами… ссж как выпускали по 2 шт в месяц, так и будут выпускать столько же, если не увеличат для Ирана выпуск укороченных моделей…

        #1128801
      • Нет аватара melelele
        14.05.1922:47:53

        новейший боинг 2 аварии, около 400 жертв, почему боинг ещё не кончил?

        а если посмотреть на все аварии 737 так вообще ахнуть можно… за все существование больше 5000 погибших, чет до сих пор не кончил…

        Отредактировано: melelele~22:54 14.05.19
        #1128926
    • Нет аватара Ветер
      14.05.1915:49:16

      Арбуз международная компания, то есть ее организовали несколько государств, а комплектующие для нее делают несколько десятков государств… и вы ее пытаетесь сравнить даже не с компанией ОАК, которая хоть и государственная, но не международная,а с ее подразделением ИЛ… на мой взгляд у вас явные проблемы с восприятием реальности…

      #1128799
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Нет аватара Ветер
          14.05.1916:24:23

          Был поставлен риторический вопрос — если есть конвейерная линия, значит должно быть больше чем два в год

          еще раз, на пальцах, следите за движением… сравнивать надо сравнимые вещи… например количество самолетов выпускаемых конкретной страной на своих предприятиях… а вы пытаетесь спросить: «а будет ли малая часть госкорпорации ОАК выпускать теперь столько самолетов, что бы сравниться с международной корпорацией Арбуз?» — вот смысл вашего риторического вопроса (явно провокационного)… на что вы получили вполне адекватный комментарий от меня… а то что вы «дочь офицера» в смысле где-то там работаете, это вообще не относится к сути разбираемого вопроса… как правило все такие заявления не стоят и выеденного яйца, по многим причинам…

          #1128814
          • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
            • Нет аватара Ветер
              14.05.1917:15:46

              вы не подумайте ненароком, что я пытаюсь в чем-либо вас переубедить, как правило это невыполнимая задача, я пишу исключительно для читателей СуН… так вот

              По поводу «дочь офицера"
              это такой же доказательный довод людей которым нечего сказать по сути вопроса, как и
              Про Airbus мне рассказывать не надо (я там работаю
              или, когда в детсаду дети приводят такой довод: «а ты знаешь кто мой папа?»… это все вещи одного порядка — че-пуш-ня… потому что во первых не соответствуют действительности в 90% случаев, то есть человек там не работает, а именно врет об этом… во-вторых, даже если он там работает — это не делает его экспертом в обсуждаемом вопросе, потому что работать — это и начальник склада, или уборщик цеха, или рекламщик — да масса профессий, не дающих человеку никаких преимуществ в обсуждаемом вопросе… в-третьих, если человек работает в Арбузе, он априори не может быть объективен, потому как ему не выгодно поддерживать конкурентов… так что краткий вывод таков — вам доверять в вопросе производства самолетов в России нельзя…

              #1128825
              • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
                • Нет аватара Ветер
                  14.05.1917:34:12

                  а вот и увидим со временем…

                  #1128834
                • Duo Power Duo Power
                  14.05.1918:35:42

                  Заложенная разработчиками производственная мощность поточной линии позволит собирать до 18 самолетов в год.

                  Статья все-таки про поточную линию, а не про то, сколько Ил-476 и Ил-114 будут собирать на первых линиях.

                  Сейчас самая главная задача довести линии до ума, а самолетов сколько закажут, столько и соберут. Пока нам не до мировой конкуренции на фоне санкций, самих бы вначале обеспечить самолетами. Если кому-то не нравится то, что мы внедряем прогрессивные методы в развитие отечественной авиапромышленности, то это его проблемы, а не России. Завидуйте молча.

                  Отредактировано: Duo Power~18:40 14.05.19
                  #1128849
            • Дима Толкачев
              14.05.1920:38:42

              А где и кем вы там работаете, двери открываете?

              #1128884
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Duo Power Duo Power
      14.05.1920:35:17

      1. России от этого никакого толка,только зависимосить от их правительств, что мы и видим на примере SSJ-100, когда Иран хотел их у нас купить.

      2. Вам-то какой толк, от констатации этого факта, если вы россиянин. Их производство самолетов высококвалифицированных рабочих мест в нашей стране не прибавит и зарплату не выдаст.

      3. Если вы не россиянин, то это просто злопыхательство и желание задеть нас этим.

      4. Вы владелец, акционер Боинга или Айрбас и производство их самолетов вас кормит? Хвастайтесь успехами своей страны, а не чужими. Только это в вас выдает противника России.

      5. За каждый самолет, купленный страной одна из этих компаний просто закладывет средства на взятки покупателям их самолета.

      5. Собака лает, караван идет.

      Отредактировано: Duo Power~20:38 14.05.19
      #1128880
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Duo Power Duo Power
          14.05.1920:51:32

          Он идет в стратегическом направлении — производство собственных гражданских самолетов из собственных комлектующих. Это только вам не понятно.

          Отредактировано: Duo Power~20:54 14.05.19
          #1128891
          • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
            • Duo Power Duo Power
              14.05.1920:56:02

              А говорите «караван не идет». Идёт, идёт! От этого и вас корёжит.    

              Отредактировано: Duo Power~21:01 14.05.19
              #1128894
    • Дима Толкачев
      14.05.1920:40:09

      А прикинь, китайский КОМАК собирает самолетов меньше чем ОАК, дальше что? Ты че этим хотел вообще сказать, умник?

      #1128885
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        • Дима Толкачев
          14.05.1920:55:40

          Да да, это все все знают, уже все кости перемыли, только твой зубоскальный предыдущий пост к чему был, можно таки поинтересоваться?

          #1128893
          • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
            • Нет аватара Ветер
              14.05.1921:05:00

              это не он дерзкий, а вы наглый и хамоватый… а в России выпускали, выпускают и будут выпускать самолеты, как военные, так и гражданские… таких стран в мире меньше десятка… а то что мы не самые, самые — лично меня не задевает никак… главное не быть самым худшим, как некоторые из стран СНГ…

              #1128900
              • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
            • Дима Толкачев
              14.05.1921:10:37

              Для начала на себя посмотри, за дерзость он мне тут что говорит, иди уроки выучи сперва, судя по твоим минусам, с вежливостью у тебя тут проблема, причем похоже со всеми

              #1128901
              • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
                • Дима Толкачев
                  14.05.1921:29:58

                  Редко заходишь, часто заходишь, веди себя прилично

                  #1128913
                  • Нет аватара Altair88
                    15.05.1907:32:31

                    веди себя прилично. Коршуны обнаглевшие.

                    Отредактировано: Altair88~07:34 15.05.19
                    #1128976
  • Нет аватара Solncevorot
    14.05.1922:03:06

    Судя по всему журналист сам не понял, что там такого сделали на 400 млн рублей.

    Ответственно заявляю: за такие деньги роботизированную сборку фюзеляжа или чего-либо такого сделать невозможно.

    Роботизированная — это когда без участия человека, если кто не знает.

    Крупные и ответственные узлы без участия человека вообще делать нельзя по определению.

    #1128919
    • Zveruga Zveruga
      15.05.1900:22:19

      Вот, смотрите, это линия автоматической сборки фюзеляжей Суперджетов.

      •  © istu.edu

      Её аналог и сделали наши инженеры.

      Как собирают Суперджеты.

      Отредактировано: Zveruga~00:29 15.05.19
      #1128941
      • Нет аватара Solncevorot
        15.05.1907:48:07

        Что в этом контексте означает слово автоматический?

        Автоматический означает, что некоторый процесс происходит без участия человека. Автоматическая коробка передач в машине переключает передачи сама, человеку не приходится задумываться о ее работе в процессе движения.

        Что подразумевал автор статьи, когда писал слово роботизированной?

        Роботизированный означает, что система сама принимает решения о дальнейшем ходе работы под влиянием изменяющихся входных параметров или условий работы. Короче, это машина, которая работает по программе, но имеет органы чувств, и, получая информацию от этих органов, корректирует выполнение программы.

        То, что показано на фотографии, по всей видимости система ориентации частей фюзеляжа. То есть рабочие устанавливают на ложементы более-менее ровно части фюзеляжа, после чего система перемещает их так, чтобы они установились ровно относительно друг-друга. А дальше их соединяют. Вручную, как и положено.

        #1128977
        • Zveruga Zveruga
          15.05.1923:45:31

          Стыковка осуществляется при помощи лазерных датчиков. То есть система сама определяет что и куда подставлять.

          #1129154
          • Нет аватара Solncevorot
            16.05.1911:46:47

            И что? Где здесь роботизированность? А о том, как она работает и что делает — одни догадки.

            Нужно называть вещи своими именами. Система измерения. Система позиционирования. Система автоматического позиционирования. Система контроля.

            А то ведь от желания выглядеть круче, чем есть на самом деле, пустить пыль в глаза, появились менеджеры по продажам и менеджеры по уборке. Менеджер — это начальник, управленец (начальник цеха или руководитель группы, отдела). А менеджерами по продажам называют банальных продавцов. Это бред, но это текущая реальность.

            А, например, в одной соседней скачущей республике журналюхи называют терактом любое преступление. Взорвали машину с бизнесменом — это теракт. Флажок достал красный — это теракт.

            #1129223
            • Zveruga Zveruga
              16.05.1912:03:17

              Вообще-то способность определять куда что-то двинуть и есть основное качество роботов. Роботы руки-манипуляторы именно этим свойством и обладают.

              •  © ae01.alicdn.com

              Отредактировано: Zveruga~12:04 16.05.19
              #1129227
              • Нет аватара Solncevorot
                16.05.1913:12:57

                Вы тоже жертва неправильного толкования терминов.

                Робот это устройство, которое реагирует на изменение входных сигналов, поступающих с его органов чувств.

                Такси, которая возит без водителя, смотрит на знаки и разметку, и подчиняется им — это робот.

                Рука, которая шевелится по жестко заданной программе — это не робот, это манипулятор.

                Штангенциркуль цифровой, который показывает измеряемый размер — это не робот, а измерительный инструмент.

                Система, которая измеряет положение фюзеляжа и подсказывает, куда нужно подвинуть, чтобы состыковалось хорошо — это не робот, это измерительная система.

                #1129237
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