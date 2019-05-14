Завершается монтаж первой отечественной системы роботизированной сборки самолетов

Первая отечественная полностью роботизированная линия для бесстапельной сборки крупных самолетов собрана в Ульяновске на заводе «Авиастар-СП». Уже летом этого года линия будет задействована при производстве новых военно-транспортных самолетов Ил-476. А с начала следующего года — при выпуске отечественного пассажирского лайнера Ил-114 на заводе «Объединенной авиастроительной корпорации» в Подмосковье.

Заложенная разработчиками производственная мощность поточной линии позволит собирать до 18 самолётов год. По сравнению с ранее существующими технологиями это увеличит скорость сборки в четыре раза.

Новая технология и оборудование разработаны московским ЗАО «Авиационный консалтинг-Техно»; в состав команды разработчиков вошли более 70 специалистов, конструкторов и инженеров, большинство из которых — выпускники Московского авиационного института и других ведущих столичных вузов.

Гендиректор компании ЗАО «Авиационный консалтинг-Техно» Евгений Цодыковский подтвердил, что контракт на установку линии заключен с «Объединенной авиастроительной корпорацией» (ОАК). Он рассказал, что новая технология разрабатывалась столичными инженерами в течение последних четырех лет. В Москве специально под проект были созданы новое конструкторское бюро и опытное производство, общий размер инвестиций превысил 400 млн рублей. В состав команды разработчиков вошли более 70 специалистов, конструкторов и инженеров, большинство из которых выпускники ведущих столичных вузов — МАИ, МГУ, МГТУ имени Баумана и МФТИ.

Технологии и ПО, заложенные при разработке новой линии, могут быть использованы для создания аналогичных роботизированных сборочных линий для других типов транспортных и гражданских воздушных судов. По словам Евгения Цодыковского, конструкторское бюро заключило контракт на использование технологии для сборки еще одного самолета — нового отечественного пассажирского лайнера Ил-114 на заводе ОАК в Подмосковье. Линию предполагается установить на предприятии в конце этого года, а начать выпускать с ее помощью самолеты — уже в начале следующего.

Роботизированные комплексы будут сами выполнять наиболее ответственные и трудоемкие этапы — сборку фюзеляжа, стыковку крыла и фюзеляжа, сборку планера самолета. Использование лазерных трекеров (измерительные приборы) и промышленных роботов позволит соединять многотонные агрегаты крупных самолетов с точностью до сотых долей миллиметра за несколько часов. Тогда как ранее подобные операции проводились с участием десятков высококвалифицированных слесарей-сборщиков и занимали недели. В итоге отечественная технология позволит сократить трудоемкость окончательной сборки воздушного судна в три-четыре раза.

На отечественных самолетостроительных заводах сейчас используется лишь несколько похожих линий бесстапельной сборки, правда, все они иностранного производства, но технологии импортозамещения и «индустрия-4.0» ускоряют развитие отечественной отрасли.

Технический директор ОАК Юрий Тарасов подтвердил, что в настоящий момент ведется монтаж технологического оборудования новой поточной линии для сборки самолетов Ил-76МД-90А на заводе «Авиастар-СП». Она состоит из 10 станций, обеспечивающих полную сборку воздушного судна из агрегатов планера, поступающих с агрегатно-сборочного производства. На каждой из станций выполняется отдельная операция: от стыковки отсеков фюзеляжа и монтажа гидросистем до навески двигателей и финальной отработки. Перед физической стыковкой проводится «виртуальная», которая позволяет оптимизировать процесс еще до начала перемещения многотонных агрегатов.

Такая технология позволяет снизить трудоемкость работ, обеспечить контролируемое качество и максимальную точность сборки самолета.

Отечественная линия по ряду характеристик превосходит импортные аналоги, в частности немецкие, которые сегодня используются в России для сборки МС-21 и Sukhoi Superjet, отметил Евгений Цодыковский. Она также дешевле зарубежного оборудования на 25-30%.

С использованием новых технологий стыковки сократится время и повысится качество сборки самолетов, сказала руководитель дирекции перспективных производственных проектов МАИ Валентина Сизикова. Но чтобы сказать насколько российская линия будет конкурентоспособна по сравнению с иностранными аналогами нужно посмотреть ее в работе.

— Результаты тестов пока себя оправдывают. Нужно развивать технологию и предложить ее рынку, — отметила она.

По словам исполнительного директора «Авиапорта» Олега Пантелеева, роботизация — одна из важных тенденций в машиностроении и авиастроении.

С учетом того, что одна из проблем авиаотрасли — серьезный дефицит высококвалифицированных слесарей и сборщиков, новация позволит повысить производительность труда и сократить время сборки воздушных судов.

Есть и другой аспект. По мнению Олега Пантелеева, наши самолетостроители уже столкнулись с ограничением доступа к западным технологиям.

— Получение современных роботизированных комплексов западной разработки для российских предприятий стало де-факто невозможным, поэтому ставка на отечественные аналоги — единственный шанс иметь доступ к современной технологии без каких-либо санкционных рисков, — считает эксперт.

По его словам, на старте реализации технологии разработчики отечественного комплекса, конечно, могут столкнуться со сложностями, ведь при создании всякой новой продукции есть риск чего-то не учесть. Но на своих ошибках, если таковые были допущены, отечественные производители будут учиться, и в итоге Россия получит собственную технологию. А ее применение — это обязательное условие сохранения конкурентоспособности отечественных самолетостроительных предприятий. В будущем она может быть опробована и в вертолетостроении.