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Судостроение и судоходство

В городе Череповец началось строительство судостроительного завода

В городе Череповец (Вологодская область) началось строительство cудоремонтно-судостроительного завода.

  •  © www.youtube.com

В состав комплекса войдут офис, административно-бытовые здания, сборочный цех, стапельный цех, покрасочные камеры.

На всех объектах проведена пробная забивка свай. Началось строительство офиса. Идет песчанная отсыпка территории застройки.

  •  © www.youtube.com

Всего для строительства завода будут забиты 600 свай.

Концепция проекта предполагает строительство судостроительной верфи 4 класса для постройки судов, работающих на внутренних водных путях, с доковым весом до 1000 тонн, длиной до 90 метров и шириной до 18 метров и оказание услуг по полному циклу текущего и капитального ремонта судов.

  •  © www.youtube.com

Объем инвестиций в проект составит 200 млн рублей. Из них 30% — собственные средства инвестора, 70% — заемные. Завод разместится на участке 6,5 Га.

Запуск завода намечен на июнь 2020 года.

  •  © www.youtube.com

Подробнее о процессе возведения данного завода можно узнать из видео, опубликованного одним из застройщиков этой территории.

  •  © www.youtube.com

  •  © www.youtube.com

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https://www.youtube.com/watch?v=o1lqiBd-2YE

Череповец, Вологодская область, Череповецкий судостроительный завод
  • Нет аватара VMichael
    17.05.1910:09:11

    Оказывается судостроительных заводов не хватает у нас.

    Наверное, что бы сталь ближе перевозить с завода.

    #1129392
    • Нет аватара ivania
      17.05.1910:20:58

      Может быть, это тот случай, когда проще и дешевле построить новый завод «с нуля», оборудованный по последнему слову техники, чем реконструировать старый

      Отредактировано: ivania~10:22 17.05.19
      #1129394
  • A_SEVER A_SEVER
    17.05.1911:16:32

    Замечательно!    

    Новый судостроительный завод начали строить рядом с местом строительства нового вантового моста через Шексну — можно будет одновременно посмотреть на 2 строящихся объекта, а после завершения стройки с моста будет открываться хороший вид на завод!

    #1129399
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