В городе Череповец началось строительство судостроительного завода

В городе Череповец (Вологодская область) началось строительство cудоремонтно-судостроительного завода.





© www.youtube.com

В состав комплекса войдут офис, административно-бытовые здания, сборочный цех, стапельный цех, покрасочные камеры.

На всех объектах проведена пробная забивка свай. Началось строительство офиса. Идет песчанная отсыпка территории застройки.

Всего для строительства завода будут забиты 600 свай.

Концепция проекта предполагает строительство судостроительной верфи 4 класса для постройки судов, работающих на внутренних водных путях, с доковым весом до 1000 тонн, длиной до 90 метров и шириной до 18 метров и оказание услуг по полному циклу текущего и капитального ремонта судов.

Объем инвестиций в проект составит 200 млн рублей. Из них 30% — собственные средства инвестора, 70% — заемные. Завод разместится на участке 6,5 Га.

Запуск завода намечен на июнь 2020 года.

Подробнее о процессе возведения данного завода можно узнать из видео, опубликованного одним из застройщиков этой территории.