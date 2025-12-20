Государственная транспортная лизинговая компания подписала акт приемки буксира «Филипп Ирапский», построенного Череповецким судостроительным заводом по проекту ТСК-395М.

В рамках инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России с использованием средств Фонда национального благосостояния при поддержке Минпромторга и Минтранса России ГТЛК законтрактовала на ЧСЗ строительство серии из 5 буксиров этого проекта для работы на маршрутах от Череповца до Астрахани.

Проект реализован Государственной транспортной лизинговой компанией за счёт средств Фонда национального благосостояния по заказу ООО «Шексна-Шипинг» в рамках господдержки речного судоходства. Строительство стало возможным благодаря особому налоговому режиму на территории Череповца, что позволяет предприятиям наращивать производственные мощности.

Буксиры-толкачи ТСК-395М предназначены для буксировки несамоходных судов и плавучих объектов и строятся по отечественному проекту с высокой долей российских комплектующих.