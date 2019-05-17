Четыре ударных Ми-24П поступили в бригаду армейской авиации ЦВО





© topwar.ru Четыре ударных вертолета Ми-24П поступили на вооружение бригады армейской авиации, дислоцированной в Свердловской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Согласно сообщению вертолеты прибыли на аэродром части своим ходом. Командование бригады заявило, что новые машины повысят боевые возможности бригады армейской авиации. Кроме этого вертолеты будут применяться в тактических учениях.

Летчики эскадрильи вертолетов Ми-24 ранее прошли обучение в Центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке. В пресс-службе отметили, что первые шесть вертолетов МИ-24П летчики бригады армейской авиации получили в декабре прошлого года, а в марте этого в бригаду поступило еще четыре вертолета данного типа. В апреле бригада провела первые летно-тактические учения с участием 10 Ми-24П. Теперь же с учетом вновь поступивших машин, на вооружении бригады стоит уже 14 новых ударных вертолетов Ми-24П. Ми-24 (по классификации НАТО: Hind — «Лань») — советский/российский ударный вертолёт разработки ОКБ М. Л. Миля. Неофициальное название — «Крокодил». Серийный выпуск начался в 1971 году. Модель Ми-24П отличается от базовой модели Ми-24 наличием пушки ГШ-30К, размещённой на правом борту в неподвижной установке НПУ-30. Серийный выпуск начался в 1981 году. На экспорт поставлялся как Ми-35П.

Вертолет предназначен для переброски подразделений сухопутных войск и огневой поддержки на поле боя.