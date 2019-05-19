В Новороссийске открыли рабочее движение по новой эстакаде
В городе-герое Новороссийске открыли рабочее движение по новой эстакаде на Сухумском шоссе, которое идёт вдоль северного берега Цемесской бухты и является одной из важнейших автомагистралей города. Пока для автомобилистов доступны две полосы движения из четырёх.
Новая эстакада обеспечит удобный подъезд автотранспорта к грузовым терминалам морского порта и существенно улучшит дорожную ситуацию в этой части города.
Фото Andrejmo с сайта skyscrapercity.com
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