В Москве началось строительство новой железнодорожной линии

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В Москве в рамках комплексной реконструкции Московского железнодорожного узла началось строительство новой железнодорожной линии, которая свяжет Киевское и Смоленское направления Московской железной дороги, а также пройдёт вдоль Московского международного делового центра «Москва-Сити». Двухпутная электрифицированная линия протяжённостью 9.9 км будет иметь 4 остановочных пункта — «Поклонная гора», «Кутузовская», «Камушки» и «Ермакова роща».

Строительство новой железнодорожной линии позволит организовать новые диаметральные маршруты электропоездов и перераспределить пассажиропотоки, разгрузив станции метро и МЦК.

Такими будут платформы «Поклонная гора» (вверху) и «Кутузовская»:



© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Будущая платформа «Камушки»:



© Фото из открытых источников

Будущая платформа «Ермакова роща» и перспективная платформа МЦД-1:



© Фото из открытых источников

Схема строящейся линии:



© Фото из открытых источников

Проектом предусмотрено строительство железнодорожной эстакады длиной 2 км и моста через реку Москва длиной 293 метра.

Строительство новой линии рядом с ММДЦ «Москва-Сити»:



© Фото с сайта skyscrapercity.com

Рендеры с сайта rzdp.ru, фото с сайта skyscrapercity.com