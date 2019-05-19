Новости строительства и реконструкции медучреждений

На востоке Калининградской области в Гусевский городской округ открылся сердечно-сосудистый центр

На приобретение оборудования для создания полномасштабной профильной структуры, а также капитальный ремонт специально выделенных помещений в 2018 году из регионального бюджета было направлено 72 миллиона рублей. Еще 4 миллиона добавились из собственных средств больницы.

Центр, в котором будут проходить лечение жители со всего востока области, рассчитан на проведение более 700 хирургических манипуляций в год.

В селе Толдзгун Ирафского района Северной Осетии открылся фельдшерско-акушерский пункт





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Новое медучреждение имеет несколько кабинетов — кабинет для приема, процедурный, прививочный, смотровой, технические помещения. Комплектация ФАП позволит проводить первичную диагностику, диспансеризацию детей и взрослых, оказывать первую неотложную помощь и проводить стандартные процедуры.

Завершилась реконструкция инфекционного отделения больницы в Воскресенске Московской области





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В Воскресенске завершена реконструкция инфекционного отделения районной больницы № 2. На капитальный ремонт помещений и закупку медтехники было направлено 104 миллиона рублей.

В инфекционное отделение Воскресенской больницы № 2 закуплена новая медицинская техника, в частности, установка для плазмофереза, оборудование для палаты интенсивной терапии. Важно, что здесь также смогут оказывать помощь больным различными формами гепатита и ВИЧ-инфекцией.

Отделение рассчитано на 35 круглосуточных коек с возможностью размещения до 50, а также на 9 мест дневного стационара.

Для шахтеров «СУЭК-Кузбасс» открыто новое отделение профилактики заболеваний

Компания «СУЭК-Кузбасс» открыла в Киселёвске отделение профилактики заболеваний. Возможности нового корпоративного медицинского учреждения позволяют в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС) ежегодно оказывать услуги четырём тысячам сотрудников предприятий компании, проживающим в городах Прокопьевск, Киселевск и прилегающих районах. Месторасположение отделения — здание офиса компании «СУЭК-Кузбасс» в центре города Киселевска.

В распоряжении медицинского персонала имеется современное оборудование: физиотерапевтические аппараты BTL-5, BTL-6; аппарат УВТ; велоэргометр; аппаратура суточного мониторинга АД, ЭКГ; визиограф; комплект современного стоматологического оборудования. Все услуги лицензированы и осуществляются по таким направлениям, как функциональная ультразвуковая и лабораторная диагностика, физиотерапевтическое лечение, медицинский массаж.

Действует дневной стационар. Консультативный прием в отделении ведут квалифицированный врачи узких специальностей: невролог, стоматолог, терапевт. Кроме того, в киселевском отделении оборудован тренажерный зал с лечебно-диагностическим комплексом «DAVID», состоящим из тренажеров и программного обеспечения. Комплекс предназначен для диагностики, лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата.

В Советске Калининградской области открылся Центр женского здоровья





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Центр женского здоровья создан на базе женской консультации Советской ЦГБ. Для реализации проекта был приобретен цифровой маммограф, видеокольпоскоп и другое необходимое оборудование. С учетом всех современных требований для приема пациенток подготовлен маммографический кабинет. Общая стоимость оборудования и проведения ремонтных работ составила 12 миллионов рублей.

Сама женская консультация, в которой открылся центр, переехала в здание на улицу Луначарского в 2017 году из аварийного здания. При этом помимо проведения капитального ремонта в этом подразделении Советской больницы была заменена на новое значительная часть медицинского оборудования. Из наиболее важных приобретений — кольпоскоп, гистероскоп, гинекологические кресла, медицинские светильники, современный электрохирургический аппарат, ультрафиолетовые камеры для хранения инструментов. В составе женской консультации активно работает кабинет доабортного консультирования. На современном УЗ-аппарате экспертного класса исследования проводит высококвалифицированный врач онколог-маммолог.

Открытие центра женского здоровья в Советске — второго на востоке региона — станет существенным вкладом в совершенствование онкологической службы региона, будет способствовать выявлению различных патологий женской репродуктивной системы на ранних стадиях и позволит оказывать качественную бесплатную медицинскую помощь по этому профилю не только советчанкам, но и жительницам ближайших муниципалитетов. Как рассказал главный врач больницы Константин Локтионов, за две недели работы консультации врачей и исследования на новом оборудовании уже прошли более 150 пациенток.





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После капремонта открылась детская стоматологическая поликлиника № 9 в Казани





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Здание детской поликлиники на проспекте Ямашева в Казани имеет общую площадь порядка 1400 кв. м. На капитальный ремонт здания и на приобретение современного оборудования за счет инвесторов было привлечено порядка 100 млн руб.

В здании проведены следующие виды работ: капитальный ремонт первого и цокольного этажей, замена электропроводки, слаботочной сети, систем видеонаблюдения, облицовка фасада здания, восстановление и замена коммуникаций.

На ремонт и оснащение поликлиники Гурьевска Калининградской области было направлено более пяти с половиной миллионов рублей





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Амбулаторное подразделение Гурьевской центральной районной больницы, которое находится на первом этаже пятиэтажного жилого дома, вошло в реализацию проекта «Бережливая поликлиника» в конце 2017 года в числе медицинских организаций — участников третьей волны. В ходе преобразований в учреждении проведен капитальный ремонт, смонтирован подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья, появились удобная «открытая» регистратура, навигация.

За счет пристройки площадь входной группы увеличилась на 60 квадратных метров, здесь разместились скамьи для ожидания врачебного приема и исследований и гардероб. Приобретена новая мебель, компьютерная техника. Перед входом в поликлинику в настоящее время завершаются работы по оборудованию парковки автотранспорта с укладкой тротуарной плитки. За счет передачи части врачебных функций по оформлению документов медсестрам у доктора высвободилось больше времени на прием пациента. Соответственно, за смену у специалиста появилась возможность принимать большее количество посетителей.

Завершен ремонт инфекционного отделения Мурманской областной больницы





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В отремонтированном приемном отделении располагаются два приемных бокса, потоки пациентов с разными инфекциями разделены. Автономная вентиляция обеспечивает микроклимат и обеззараживание, умный теплопункт — комфортную температуру и экономию ресурсов. Для маломобильных пациентов предусмотрены пандусы. В лаборатории и отделении диагностики — также ремонт и полный набор современного оборудования.

Ежегодно в инфекционном корпусе больницы получают лечение свыше 4000 детей. Начиная с 2014 года в отделении заменены окна, электрические сетей, сети тепло- и водоснабжения. В 2016-2018 годах проведены текущие ремонты блока интенсивной терапии, лаборатории, рентген-кабинета.

Выполненные работы соответствуют всем противоэпидемическим требованиям.

Начали свою работу фельдшерско-акушерские пункты в селах Гончарное и Широкое в Севастополе





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Фельдшерско-акушерские пункты отвечают всем требованиям: установлено видеонаблюдение, пожарная сигнализация, имеется холодное и горячее водоснабжение, отопление, помещения оборудованы местными вытяжными устройствами и кондиционерами, а чистоту воздуха поддерживают бактерицидные рециркуляторы.

В Янтиковском районе Чувашии открылся новый ФАП





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ФАП оснащен необходимым медицинским оборудованием, мебелью. В комфортных условиях можно будет проводить медицинские процедуры, вакцинацию, профилактические мероприятия. ФАП построен с учетом требований организации доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями: сделан специальный пандус для свободного доступа таких пациентов в здание.

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать 528 человек, в том числе 81 ребенка. Расстояние от ФАПа до Янтиковской центральной районной больницы — 8 км.

В Узловском районе Тульской области открылся новый ФАП

Лечебное учреждение будет обслуживать д. Никольское и д. Дубовое, в которых проживают почти 700 человек, в том числе 64 ребенка.

В ФАПе оказывается первичная доврачебная медико-санитарная помощь. Здесь можно сделать прививки, ЭКГ, сдать экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина в крови. Кроме того, проводится забор анализов, женщины могут посетить смотровой кабинет. Имеется переносная укладка для оказания неотложной помощи, в том числе и на дому. Созданы условия для наблюдения за детьми первого года жизни. Предусмотрен аптечный пункт.

Просторные помещения и наличие необходимого оборудования позволят проводить диспансеризацию и профилактические осмотры жителей. Мобильные комплексы с флюорографом и маммографом будут приезжать ежеквартально.

В Алатырском районе Чувашии открылся новый ФАП





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Новый ФАП будет обслуживать 921 жителя с. Сойгино. Также хочу выразить благодарность жителям села, которые не оставались равнодушными и приходили на помощь в процессе становления и благоустройства ФАПа.

В посёлке Калинин Тамбовского района открылся фельдшерско-акушерский пункт

В посёлке Калинин Тамбовского района состоялось открытие фельдшерско-акушерского пункта Тамбовской ЦРБ. Медицинскую помощь в комфортных современных условиях здесь будут получать более тысячи жителей поселка, половина из которых дети.

Фельдшерско-акушерский пункт ввели в эксплуатацию в рамках реализации федеральной целевой программы по устойчивому развитию сельских территорий. Общий объем финансирования составил 4,9 миллиона рублей, из них 3 миллиона — средства федерального бюджета, 1,9 миллиона рублей выделил бюджет области.

В здании фельдшерско-акушерского пункта созданы все необходимые условия для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи. Здесь есть процедурный, смотровой кабинеты, кабинет для приема пациентов, комната для персонала и служебные помещения. Ежедневный доврачебный прием, а также осуществление назначений врача и прочих медицинских манипуляций будет проводить фельдшер, прием врача общей практики организован по графику еженедельно по четвергам.

ФАП обеспечен горячим и холодным водоснабжением, канализацией, газовым отоплением, оснащен новой мебелью, в распоряжении медиков имеется необходимое оборудование для оказания своевременной медицинской помощи.

В Цивильском районе Чувашии открылись два модульных фельдшерско-акушерских пункта





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В деревне Вурумсют новый медицинский пункт будет обслуживать еще и жителей деревень Вурмеры, Елюй, Тошможары, Сюткасы — всего 401 человек. Радиус обслуживания — 4 км. Расстояние до центральной районной больницы — 29 км.

ФАП в д. Тиньговатово будет обслуживать жителей деревень Тиньговатово, Шордауши, Урезекасы Цивильского района, где проживает 528 человек. Радиус обслуживания - 5 км, расстояние до центральной районной больницы - 15 км. Ранее здесь прием пациентов осуществлялся в фельдшерско-акушерском пункте, расположенном в старом здании. Удобства там были ограничены, поэтому медицинский состав и все сельчане с радостью будут обращаться теперь в новый фельдшерский пункт.

В Назрань Ингушетии открыл новую врачебную амбулаторию

Амбулатория рассчитана на 500 посещений в день. В ней будут оказывать первичную медико-санитарную помощь по доврачебному лечебному делу, сестринскому делу в терапии, педиатрии, общей практике, акушерскому делу, физиотерапии, вакцинопрофилактике. Кроме кабинетов участковых врачей, новая врачебная амбулатория оборудована современной установкой ультразвуковой диагностики, имеются клиническая и биохимическая лаборатория, процедурный и прививочный кабинеты, физиотерапевтический и стоматологический кабинеты. Открытие здания посетило большое число пациентов.

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