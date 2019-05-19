В Комсомольске-на-Амуре завершена реконструкция вагонного ремонтного депо

В начале декабря 2018 г. в Комсомольске-на-Амуре состоялось торжественное открытие после реконструкции вагонного ремонтного депо.

Реконструкция вагонного ремонтного депо Комсомольск-на-Амуре -инвестиционный проект АО «ВРК-2». Предприятие расположено на полигоне Дальневосточной железной дороги и на сегодняшний день выполняет 22% объема услуг по ремонту грузовых вагонов на региональном рынке. Общий размер инвестиций составляет более одного миллиарда рублей.

«Открытие вагонного ремонтного депо в Комсомольске-на-Амуре логично вписалось в комплексную государственную программу по развитию Дальневосточного региона. Отправной точкой при разработке и реализации проекта стала перспектива развития БАМа, а главной целью — увеличение плановых видов ремонта, создание не менее 60 дополнительных рабочих мест, обеспечение высокого качества плановых видов ремонта с использованием инновационного оборудования» — сказал Антон Самойлов.

Необходимость реконструкции и технического перевооружения депо обусловлена развитием портов Ванино и Советская Гавань и перспективным увеличением объема перевозок. Согласно прогнозам, к 2020 году перевозки грузов на участке Комсомольск — Токи могут возрасти на 42% и достигнуть 47,6 млн тонн, что повлечет за собой увеличение вагонов, требующих плановых видов ремонта, более чем в три раза.

В ходе реконструкции выполнены работы, направленные на увеличение производственной мощности предприятия и увеличение его пропускной способности. Построено новое здание производственного цеха, оборудованы новые площадки для хранения крупногабаритных запасных частей и колесных пар. Депо оснащено современным технологическим комплексом для ремонта вагонов с проведением монтажных и пусконаладочных работ. В результате реализации проекта: увеличена проектная мощность технологического комплекса депо с 2 450 до 6 360 грузовых вагонов в год; увеличен объем ремонта колесных пар до 7200 штук; увеличен объем ремонта тележек до 2480 штук; увеличен объем ремонта автосцепок до 2480 штук.