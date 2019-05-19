На энергоблоке № 1 Курской АЭС-2 завершился монтаж первого яруса внутренней защитной оболочки

На площадке сооружения Курской АЭС-2 завершился монтаж первого яруса внутренней защитной оболочки (ВЗО) реактора энергоблока № 1 поколения «3+", сооружаемого по проекту ВВЭР-ТОИ. Последний — десятый — армоблок установлен 9 апреля 2019 года. Теперь реакторное здание выросло еще на 9,1 метра.

Установка блоков, представляющих из себя сложные армированные конструкции, длилась почти месяц. Работы выполнены в соответствии с графиком. Вес одного армоблока в среднем 50 тонн, габариты 15 на 9 метров. Длина окружности стен, которые после установки последнего блока сомкнулись в круг, — 150 метров.

Защитная оболочка — важный элемент конструктива энергоблоков проекта ВВЭР-ТОИ, обеспечивающая ядерную и экологическую безопасность. В завершенном виде это будет цилиндрическая железобетонная конструкция с полусферическим куполом, внутри которой разместится ядерный реактор и оборудование первого контура АЭС. В случае аварийных ситуаций на АЭС ВЗО предотвратит выброс радиоактивных веществ в окружающую среду.

Теперь, после установки последней секции внутренней защитной оболочки, задача специалистов — соединить блоки в единый конструктив. Следующим этапом станет укладка бетона в кольцевые стены на высоту четыре метра.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!