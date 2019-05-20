В Алтайском крае открылся новый завод по производству растительного масла

В Косихинском районе региона открылся завод по производству растительного масла. Новое направление деятельности развивает инвестиционно-строительная компания «Союз». Напомним, в 2016 году она открыла в селе Малахово производственную площадку по выращиванию сельхозкультур.

Текущая мощность завода на первом этапе составляет до 20 тонн переработки маслосемян в сутки, или порядка 7-8 тонн готовой продукции. Нерафинированное подсолнечное масло будет выпускаться под торговой маркой «Алтайское особое» в ПЭТ-таре объемом 1 и 5 литров. Процесс производства масла полностью автоматизирован, рабочий персонал задействован по большей части на этапе фасовки. На сегодняшний день завод предоставляет 11 рабочих мест. Общий объем инвестиций в строительство предприятия составил более 50 млн рублей.

Предприятие будет выпускать не только подсолнечное, но и льняное масло, а в перспективе построят и комбикормовый завод.

Познакомиться с продукцией жители края смогут совсем скоро: уже ведутся переговоры с представителями розничных сетей. Первые образцы продукции направлены и в страны ближнего зарубежья (Китай, Таджикистан и Киргизию).

Производство нерафинированных растительных масел по итогам 2018 года в Алтайском крае составило 149,5 тысячи тонн. Экспортировано более 63 тысяч тонн масел на сумму 44 млн долларов США.