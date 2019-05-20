Центр по восстановлению компонентов самолетных и вертолетных двигателей создан на гатчинском АЗ ОДК

Центр технологических компетенций (ЦТК) по отработке и внедрению перспективных технологий восстановления деталей и узлов авиационных двигателей создан на расположенном в г. Гатчина АО «218 авиационный ремонтный завод» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех). Специалисты АО «218 АРЗ» уже освоили 58 новых технологических процессов ремонта деталей и сборочных единиц (ДСЕ) самолетных и вертолетных двигателей. В частности, в серийное производство внедрены десятки новых техпроцессов по восстановлению ДСЕ вертолетных турбовальных двигателей ТВ3-117.

В рамках проекта создания ЦТК по всем авиаремонтным заводам корпорации сформирована база деталей и сборочных единиц, освоение ремонта которых планируется в первую очередь. В планах на ближайшие годы — освоение ремонта более 140 позиций ДСЕ.

«Учитывая опыт АО „218 АРЗ“ в области разработки, апробирования и внедрения новых видов ремонта в серийный технологический процесс, а также экономические показатели от уже внедренных технологий, создание ЦТК на базе АО „218 АРЗ“ и приобретение необходимого оборудования позволит значительно расширить номенклатуру ремонтируемых ДСЕ авиадвигателей, — говорит заместитель генерального директора — управляющий директор АО „218 АРЗ“ Дмитрий Виноградов. — Это значительно снизит себестоимость ремонта на предприятиях холдинга, а также решит проблему дефицита ДСЕ, выпуск которых заводами-изготовителями не обеспечивает текущие потребности. Работа направлена на безусловное выполнение государственного оборонного заказа в части поддержания летной годности парка двигателей и обеспечения целевой себестоимости ремонта».

Специалисты АО «218 АРЗ» уже освоили 58 новых технологических процесса ремонта ДСЕ самолетных и вертолетных двигателей.

Среди освоенных техпроцессов по восстановлению ДСЕ вертолетных двигателей ТВ3-117 — замена форсунок в топливном коллекторе методом пайки, восстановление резьбы на форсунках топливного коллектора, замена сотовых уплотнителей на фланце соплового аппарата I ступени двигателя методом вакуумной пайки, доработка гильзы путем замены кожуха и многие другие.